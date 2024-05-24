Ayşegül Kolca'nın yeni kitabı piyasada

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ALANYA'DA görev yapan İngilizce Öğretmeni Ayşegül Kolca'nın yazdığı "Anahtar Sensin" isimli kitap, raflardaki yerini aldı...

Alanya Lisesi'nden sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan İngilizce Öğretmeni Ayşegül Kolca, geçtiğimiz günlerde Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı ziyaret ederek, yeni kitabını hediye etti...

Ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "Tahir Tuluk Ortaokulu İngilizce öğretmenimiz Ayşegül Kolca kendi yazdığı kitabı hediye ederek imza gününe davet etti...

Nazik ziyareti için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Hem İngilizce Öğretmeni hem de Yazar olan Ayşegül Kolca'yı yürekten kutluyorum...

Yaklaşık 40 yıllık tecrübeme dayanarak, kendimden biliyorum...

Yazmak, öyle sanıldığı kadar kolay bir iş değildir...

Eğer haberim olursa Ayşegül Kolca'nın yeni kitabı için düzenleyeceği imza gününe katılmak isterim...

"Anahtar Sensin" isimli kitabı severek okuyacağımı hissediyorum...

Nokta...