BİR dönem Alanya'da da görev yapan ve gerek icraatleriyle gerekse yönetim anlayışıyla Alanya'nın efsane Kaymakamı olarak anılan Dr. Hasan Tanrıseven, yeni yaşına girdi...
Halen Kırklareli Vali Yardımcısı olarak görev yapan Tanrıseven, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...
"Yeni bir yaşa merhaba dedik bugün...
Güçlüden değil, her zaman Hak’tan yana olduk...
Elif gibi doğru olduk, eğilmedik"...
Bu sözlerin altına aynen imzamı atıyorum...
Yeni yaşında mutluluklar ve başarılar diliyorum...
Alanya'dan selam ve sevgiler...
Nokta...
BİR dönem Alanya'da da görev yapan ve gerek icraatleriyle gerekse yönetim anlayışıyla Alanya'nın efsane Kaymakamı olarak anılan Dr. Hasan Tanrıseven, yeni yaşına girdi...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.