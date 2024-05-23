Alaiye Su'ya fahiş zam neden?

**

31 Mart yerel seçimlerinin ardından tam 53 gün geçti…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimden zaferle ayrılan Osman Tarık Özçelik, 53 gündür Alanya Belediye Başkanı…

Göreve başlar başlamaz ilk icraatlarından birisi bazı sahil büfelerini yıkmak oldu…

Buna bir itirazımız yok…

Yıkılması gereken neresi varsa yıkılmalı zaten…

Osman Başkan, bu icraatıyla "Adaletli, Alanya’yı ve Alanya halkını düşünen" bir başkan imajı verdi…

İlk günlerde bu imajı veren Osman Başkan’ın, dün yeni bir icraatı daha oldu…

Adem Murat Yücel’in kurduğu su fabrikasında üretilen Alaiye Su fiyatlarına zam yaptı…

Önceden 35 lira olan damacana suyun fiyatı 60 liraya yükseldi…

Neredeyse iki katı…

Şimdi…

Olaya bir de başka pencereden bakalım…

Alaiye Su ile piyasadaki diğer sular arasında sadece 5 lira gibi cüzi bir fark var…

O 5 lira da nakliye ücreti zaten…

Adem Murat Yücel, Alaiye Su fabrikasını kurarken, para kazanalım, kâr edelim anlayışı ve amacı ile kurmamıştı…

Alanya halkı, kaliteli suyu çok daha ekonomik şartlarla alsın diye kurmuştu…

Sosyal belediyecilik anlayışı denilen şey tam da bu işte…

Ancak "Sosyal belediyecilik" sloganlarıyla seçim kazanan CHP’li Osman Özçelik’in bu kararı şaşırtıcı doğrusu…

En azından ben şaşırdım…

Kendine göre haklı gerekçeleri vardır mutlaka…

Ama zam oranının bu kadar yüksek olmasının "Haklı" gerekçesi var mıdır, bilemiyorum doğrusu…

Alaiye Su, ekonomik anlamda cazibesini dün itibarı ile kaybetti…

Dün, bu konuyla ilgili çok sayıda telefon geldi…

Herkes şikayetçi…

Herkes şaşkın…

"Biz paramız Alanya’da kalsın diye Alaiye Su'ya abone olmuştuk, kalitesinden dolayı değil, bu aşamadan sonra aboneliğimizi iptal ettireceğiz" diyenlerin sayısı çok fazla…

CHP'li Belediye Başkanı Osman Özçelik’in sosyal belediyecilik anlayışı bu olamaz.

Nokta…