Bobamın zinalıgları

Bilader öndüün bi düüne geddim. Bizim bi abbabın oolu evlendi. Gelinile güyeye tanırkana gendi düünüm geldi aglıma. Bobamın beni everiverişini düşününsüre dolugsudum. Bi mayıs ayıdı, hava gözel, ne ısıcag, ne sovug. Cuma günü öölenden soona düün başladı. Goca goca gazanlarda külüglü çorbalar, üsdü maydunuzlu, etli piriç pilavları, içi gara dooram etli fasilleler bişdi. Sini sini paklavı edildi. 20 dal muz olduruldu, gelen geden yeyoru gari. Cumörtesi günü gene engi yemeglerden yendi. Aşamıla eşgiligde tezgeneyi gurdug, şenlig eddig. Irakı su gibi agdı. Bizim bacca geceye dooru ırakının zoruna üyüyenler mi den, gusanlar mı den, dööşenler mi den, bildiin bi savaş meydanı oldu. Bazar günü gene yöşüle gagdıg. Öölenile yemegler yendi, ikindine dooru gelin almaya gedicez gari. Bi tıraş taa eddiler beni, bülüc gibi oldum gari. Yüreem tipil tipil eder. Bobam ıramedli muzibidi, ikiye bir "Efe aşamıla yemiş aacı devriliceg" deyoru, kakıl kakıl gülüyoru. Çog ferahlıdı goca beni everike. Soona gara cavalardan gonvoy edildi. Ben Esen Emminin şavrolaya bindim. İki direm, bi çekirdeg vardıg, gız evinden gızı aldıg. Eve vardıg gari, bobam beni gerdee uurlarkana "Hadi baalım efe, evde yırtmadıg yatag yorgan gomadıdın, yorgancı Memed Aaa ıcıg dinlensin" dedi. Yanda ne gadar adam, garı gız varısa duydu engi lafı, beni malamad eddi torda.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.