Ali Durna'dan bi anı

Bilader öndüün Ali Durna deggeldi. "Amat, sana moturculug yabdıım günlerden bi anı annadıvereem" dedi. Ali Durna, bi vakıdlar sulu parkın alt yakasındakı motur durağında hayılaca bi moturculuk yabdı. Moturula çog adam çekidi. Taa eveli de dondurmacı ıramedli Bamyacı Kemal Emmi'nin yanda da bayaa bi çalışdı. Hindi takavide çıgdı. Ali Durna'nın anısı hööle. Moturculug yaparkana Garadenizli iki adamıla tanışmış. Adamlar Tirabizon'dan Alanya Orman İşletmesi'ndeki keresde ihalesine gelmişler. Adamlar galeyi geziceglerimiş, Ali Durna'ya "Bizi galeye götürüver" demişler. Birini Ali Durna bindirmiş, birini de öteki moturcu bindirmiş. Galenin dingil tepesine gara cavala varmışlar. Gari adam atıcaandan denizi hayılaca bi seeredmişler. O esnada ıramedli uncu Topaloolu Abdullah Emmi de Gonyalı bi uncuyu Gale'yi gezdirmeye gelmiş. Adam atıcaanda billenmişler. Durna "Hadi baalım, denize daşı hangınız vardırabilicegsiniz?" demiş. Gonyalı daşı atmış, denize cubbada düşürmüş. Tirabizon'lular atmışlar, ikisi de daşı denize vardıramamışlar. Biri ökelenmiş, belindeki dabancayı çegmiş, denize sıkmış. "Daşı vardıramadım emme gurşunu vardırdım" demiş.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.