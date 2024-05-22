Alanya'da Osman Başkan'ın yönetim anlayışı

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ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, dün sabah saatlerinde Alanya basını ile buluştu...

İskelede yapılan toplantıya ben de katıldım...

Osman Başkan, gerçekten sıcak, samimi, güler yüzlü ve dürüst bir insan...

Öyle görünüyor ki, sorunları halının altına süpürüp, üzerini kapatmayacak...

Çözümü noktasında çaba harcayacak...

Şartlar ne olursa olsun, üstüne üstüne gidecek...

Dünkü toplantının ana konusu, bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali oldu...

Önce şunu söyleyeyim...

Bu festival ilk olarak 2001 yılında düzenlendi...

Ve bugüne kadar devam etti...

Alanya'nın tanıtımı için son derece önemli bir etkinlik...

Başkan Özçelik'in şu cümlesi dikkatimi çekti...

"Gelenek haline gelmiş rutinleri bozmak bizim işimiz değil, var olanı daha iyi yapmak amacıyla çalışacağız demiştik...

Var olanı daha iyi yapacağız"...

"Yıkıcı" değil, "Yapıcı" olacak yani...

Bakış açısı, yaklaşımı çok güzel...

TAKIM ÇALIŞMASI VURGUSU

Osman Başkan, toplantıyı tek başına yapmadı...

Yanında Belediye Meclisi Üyesi Abdurrahman Açıkalın ve festivalle ilgili birim müdürleri de vardı...

Hepsine tek tek söz verdi...

Bu nokta "Yönetim anlayışı" anlamında önemli...

Seçimlerden önce vurguladığı "Takım çalışması" konusunda hassas olacağının örneğini verdi...

Bakış açısı "Ben yaptım oldu" değil...

İstese yapar mı, yapar...

Ama "Yapmayacağım" dedi ve yapmıyor...

Festivalin teması "Bir Nefes Alanya" olarak belirlenmiş...

"Alanya’ya nefes veren değerleri festivalimiz boyunca misafirlerimize sunmaya çalışacağız" dedi...

Bu bakış açısı da hoşuma gitti...

Son tahlilde Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, görevine çok iyi başladı...

Kısa süre içinde fark yaratacağının sinyallerini verdi...

Özellikle yönetim anlayışı anlamında sınıfı geçeceğini ortaya koydu...

Böyle devam ederse kazanan Alanya olur, Alanya halkı olur...

Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 24 Mayıs Cuma günü start alacak ve 3 gün devam edecek...

Güzel bir hazırlık yapılmış...

Umarım her şey yolunda gider...

Nokta...