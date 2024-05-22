Alanya'nın bitmek bilmeyen sorunu

BİR dönem Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevi de yapan Yıldız Serdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntünün altına yazdığı yorumda özetle şu ifadeleri kullandı...
"Alanya İskelesi'nde sağlı sollu park yapmış tur otobüslerinden dolayı aracınla gidemiyorsun...
Burası büyük otobüslerin park alanı mı?..
İskeledeki görüntüye detaylıca bakalım, iskeleye yakışan bir görüntü mü?..
Hayır, bu büyük bir rezillik...
İskelenin güzelliğini mahveden bu görüntüleri düzeltmek çok mu zor?"..
Bana göre de son derece haklı bir serzeniş...
Alanya'nın en önemli sıkıntısı olan otopark sorunu, her bölgede katlanarak büyümeye devam ediyor...
Sadece iskele bölgesinde değil, kent merkezinde de durum farklı değil...
Hatta daha vahim...
Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'in el atacağı ilk sorunlardan birisi bu olsa gerek...
Nokta...
BİR dönem Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevi de yapan Yıldız Serdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntünün altına yazdığı yorumda özetle şu ifadeleri kullandı...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.