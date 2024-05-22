Muharrem Kaya aktif siyasete atıldı

**
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya İlçe Müdürü olarak uzun yıllar başarıyla hizmet veren Muharrem Kaya, geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılmıştı...
Emekli olduktan sonra kızı Avukat Ayşe Sena Kaya'nın ofisinde danışmanlık hizmeti vermeye başlayan Kaya, başta esnaf olmak üzere herkesin yardımına koşmaya devam ediyor...
Esnaf odası başkanları ile protokol imzalayan Kaya, oda üyesi esnaflara SGK ve İŞ-KUR mevzuatları ile işveren teşviklerinin kullandırılması kapsamında danışmanlık hizmeti veriyor...
DİM TV ekranlarında yaptığı programlar ile vatandaşlara da hizmet veren Muharrem Kaya, şimdi de aktif siyasete atıldı...
İYİ Parti'ye üye olmakla aktif siyasete başlayan Muharrem Kaya, kalitesiyle bu alanda da başarılı olacak ve partisine önemli katkılar sağlayacaktır, hiç kuşkusuz...
Nokta...
**
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.