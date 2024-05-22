Muharrem Kaya aktif siyasete atıldı

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SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya İlçe Müdürü olarak uzun yıllar başarıyla hizmet veren Muharrem Kaya, geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılmıştı...

Emekli olduktan sonra kızı Avukat Ayşe Sena Kaya'nın ofisinde danışmanlık hizmeti vermeye başlayan Kaya, başta esnaf olmak üzere herkesin yardımına koşmaya devam ediyor...

Esnaf odası başkanları ile protokol imzalayan Kaya, oda üyesi esnaflara SGK ve İŞ-KUR mevzuatları ile işveren teşviklerinin kullandırılması kapsamında danışmanlık hizmeti veriyor...

DİM TV ekranlarında yaptığı programlar ile vatandaşlara da hizmet veren Muharrem Kaya, şimdi de aktif siyasete atıldı...

İYİ Parti'ye üye olmakla aktif siyasete başlayan Muharrem Kaya, kalitesiyle bu alanda da başarılı olacak ve partisine önemli katkılar sağlayacaktır, hiç kuşkusuz...

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