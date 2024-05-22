Yeni sezon için kurban kestiler

ALANYA'NIN nezih ve kaliteli mekanlarından Ciğerci Ünal, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi için kurban kesti...
Saray Mahallesi, Hacıhamdioğlu Caddesi'nde hizmet veren mekanın sahibi Ünal Say, bu sezondan beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ifade ederken, " Son dönemlerde her sezon öncesi bazı sıkıntılar yaşandı ve Alanya turizmi de bundan ister istemez etkilendi...
Umarız bu sezon öncesi benzer sorunlar yaşanmaz ve Alanya esnafı olarak hareketli, dolu dolu bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı...
Bu dediklerine ben de katlıyor ve hayırlı bir sezon diliyorum...
Nokta...
ALANYA'NIN nezih ve kaliteli mekanlarından Ciğerci Ünal, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi için kurban kesti...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.