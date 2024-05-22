Yeni sezon için kurban kestiler

ALANYA'NIN nezih ve kaliteli mekanlarından Ciğerci Ünal, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi için kurban kesti...

Saray Mahallesi, Hacıhamdioğlu Caddesi'nde hizmet veren mekanın sahibi Ünal Say, bu sezondan beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ifade ederken, " Son dönemlerde her sezon öncesi bazı sıkıntılar yaşandı ve Alanya turizmi de bundan ister istemez etkilendi...

Umarız bu sezon öncesi benzer sorunlar yaşanmaz ve Alanya esnafı olarak hareketli, dolu dolu bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı...

Bu dediklerine ben de katlıyor ve hayırlı bir sezon diliyorum...

Nokta...