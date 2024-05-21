alanya belediyesi’nin örnek müdahalesi

Alanya, sadece doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle değil, aynı zamanda misafirperverliğiyle de tanınan bir turizm cennetidir. Ancak, zaman zaman bu güzel imajı zedeleyen olaylar yaşanabiliyor. 5 Mayıs Pazar günü İngiliz vatandaşı dört turistin yaşadığı olumsuz deneyim, bu tür olaylardan sadece biri. Neyse ki, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hızlı ve etkin müdahalesiyle adeta ders niteliğinde bir çözüm sundular.

Gelen şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, söz konusu restoranın turistlerden yüklü bir hesap talep ettiğini ve ödeme esnasında tehdit edildiğini tespit etti. Turistlerin 25 kokteyl, 20 çeşitli alkollü içecek, 3 domates çorbası, 2 döner, 2 su ve 1 porsiyon mantar karşılığında 50 bin 300 TL ödediklerini belirleyen ekipler, restoranın bu tutarı nakit ve kredi kartları aracılığıyla zorla tahsil ettiğini ortaya çıkardı.

Bu tür olaylar, turizmin en önemli unsuru olan misafirperverlik ilkesine gölge düşürse de, Alanya Belediyesi’nin hızlı ve kararlı müdahalesi takdir edilmeli. İlgili işletmeye, Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne aykırı davranışı nedeniyle 32 bin 900 TL ceza kesildi ve işletme 5 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, çalışanların çığırtkanlık yaptığı da tespit edilerek gereken önlemler alındı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in belirttiği gibi, şehrimizde yaşayan ve tatil için gelen misafirlerimizin maddi ve manevi güvenliğini sağlamak için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu tür denetimler ve müdahaleler, sadece adaletin sağlanması açısından değil, aynı zamanda Alanya’nın turizmdeki itibarı açısından da büyük önem taşımaktadır.

Turistlerin memnuniyeti ve güvenliği, bir turizm destinasyonunun sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Alanya Belediyesi’nin bu olaydaki hassasiyeti, diğer turizm bölgelerine de örnek olmalıdır. Misafirlerimize verdiğimiz değeri, her fırsatta göstermeli ve bu tür olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli tüm tedbirleri almalıyız.

Misafirlerimizin memnuniyeti, şehrimizin geleceği için en büyük teminatımızdır. Kalın sağlıcakla.