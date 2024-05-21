Çalışanlarda mesleki rahatsızlıklar

- Çalışma hayatı fiziksel ve mental sağlık kriterleri mevcut olmadığı sürece devamlılık gösteremez. Özellikle bilgisayarların günlük hayatta yaygın şekilde kullanılmaya başlaması sonucunda bazı meslek hastalıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. İş sağlığı ve meslek hastalıklarını önlemek için uyulması gereken kurallara muhakkak dikkat edilmelidir. Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel meslek hastalıkları halen oldukça fazla sıklıkta görülmekte, bunun yanı sıra çalışma hayatındaki değişiklere paralel olarak yeni meslek hastalığı türleri de artan şekilde gündeme gelmektedir. Bu hastalıklar arasında, mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıkları da giderek daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Ülkemizde de bel, boyun ve sırt ağrıları sebebi ile gün bazında yıllık iş gücü kaybı çok ciddi rakamlardadır. Oysa ki gerekli önlemler alınsa kas iskelet sistemine bağlı iş gücü kayıpları da önlenebilir.

NEDENLERİ



Tekrarlamalı hareketler: Yapılan iş sırasında aynı ya da benzer hareketlerin sık aralıklarla tekrarlanmasıdır. Örneğin: Sürekli tekrarlayan işlerde, kasların dinlenmesi için yeterli aralar verilmezse kas ve iskelet sisteminde ağrılar ve rahatsızlıklar kaçınılmazdır.

Uygun olmayan duruş: Uygunsuz duruşlar doğal duruşun dışındaki duruşlardır. Doğal duruş iş için en güvenli ve rahat duruştur. Doğal olmayan duruşlar kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun fiziksel limitlerini zorlar. Uygunsuz duruşlara örnek vermek gerekirse;

1) Gün içerisinde 2 saatten fazla sürekli eller ile omuz ve baş hizasının üzerinde çalışmak.

2) Gün içerisinde 2 saatten fazla diz çökerek çalışmak.

3) Gün içerisinde 2 saatten fazla beli bükerek veya eğerek çalışmak.

Sabit Duruş: İşçinin aynı pozisyonda uzun süre durarak çalışması gereken duruşlardır. Sabit duruşlarda kan akışı sınırlanır, kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur. Ergonomik iyileşmelerle statik duruşun etkileri sınırlandırılabilir.

Aşırı Kuvvet Kullanma: Aşırı kuvvet kasların normalden daha fazla kasılmasına sebep olur. Kasların, eklemlerin üzerindeki yük artar ve zedelenmeler oluşur.

Sıkışma: Yumuşak dokunun, kemik ile sert veya keskin bir nesne arasında sıkışmasıdır. Kavramadan ya da el aletlerinin köşeleri ile temastan kaynaklanan sıkışma, kan akışını ve sinir iletimini azaltır, tendonlara zarar verebilir. Sıkışmalar ergonomik iyileşmelerle önlenebilir.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ



Yük taşıma işlerinde aşağıda belirtilen ergonomik prensiplerin uygulanması gereklidir:

- Taşınan yük ile vücut arasındaki mesafe mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

- Taşıma mesafesi 3 metreden kısa tutulmalıdır.

- Taşıma sırasında vücut bükülmelerinden kaçınılmalıdır.

- Taşınacak yükün iyi bir şekilde tutulmasına dikkat edilmelidir.

- İş yaparken kullanılan alet ve ekipmanların ergonomi prensiplerine göre tasarlanmış olması önemlidir. Birçok el alet ve ekipman belirli bir zaman için kullanıma uygundur, uzun süre tekrar tekrar kullanım için değildir.



KİMLER RİSK ALTINDA?



Her işte ve iş yerinde kas iskelet sistemi hastalıkları için risk etkeni bulunmakla birlikte bazı işler bazı hastalıklar için daha yüksek risk taşımaktadır. Bel ağrısı için öncelikle endüstride, bedensel aktivite ile ağır işlerde çalışanlar, boyun ve üst ekstremite hastalıkları için endüstride tekrarlamalı hareketler ile çalışanlar ve bilgisayar kullananlar yüksek risk altındadır.

Mesleki bel ağrısı en sık elle taşıma işleri olarak da adlandırılan ağırlık kaldırma, indirme, taşıma, öne eğilme ve dönme gibi fiziksel aktivitelerle çalışılanlarda görülür.

- Ağır sanayide çalışanlar. (Metal sanayi, otomobil üretim yeri)

- İmalat sektöründe çalışanlar. (Fabrikalar, yiyecek ve içecek üretim ve satış yerleri, depolar gibi)

- Hizmet ve temizlik sektöründe çalışanlar. (Oteller, restoranlar gibi)

- Sağlık sektöründe çalışanlar. (Hastaneler ve yaşlı bakım evleri gibi)

- İnşaat sektöründe çalışanlar.