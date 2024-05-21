İşverene verilen asgari ücret desteği

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde geçerli olmak üzere asgari ücrette %49 oranında artış yapmak suretiyle asgari ücreti günlük 666,75 TL, aylık 20.002,50 TL olarak yeniden belirlemişti.



Bu belirleme ile birlikte, sigorta primine esas kazanç (SGK matrahı) alt sınırı 13.414,50 TL’den 20.002,50 TL’ye, üst sınırı da 100,608.90 TL’den 150.018,90 TL’ye yükselmiştir.

Doğal olarak bu durum, asgari ücretten çalıştırılan bir işçinin 2023/Temmuz-Aralık döneminde aylık 15.762,04 TL olan işveren maliyetinin 2024/Ocak-Aralık döneminde %49 oranında artışla 23.502,94 TL’ye yükselmesine yol açmıştır.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN NETİ VE İŞVEREN MALİYETİ (TL / AY)



NET ASGARİ ÜCRET HESABI



ASGARİ ÜCRET 20.002,50

SGK PRİMİ %14 2.800,35

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 200,03

KESİNTİLER TOPLAMI 3.000,38

NET ASGARİ ÜCRET 17.002,12

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 20.002,50

SGK PRİMİ %15.5 (İşveren Payı) (*) 3.100,39

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 400,05

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 23.502,94

Asgari ücretin, 2023 yılı ikinci dönemine göre 2024 yılında %49 oranında artırılmış olması, işgücü maliyetlerinin azaltılması bakımından asgari ücret desteğini zorunlu olarak gündeme getirmiştir.

Asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları da belirlenmiştir.

Soru-1: İşverenlere günlük ve aylık ne kadar destek verilecektir?

2024 yılı Ocak-Aralık dönemi asgari ücret desteğinde çalışan sayısı ve sektör ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine aşağıda belirtilen tutarda destek sağlanacaktır.

İşyerinin Çalışan Sayısı Günlük Destek Tutarı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)

Tüm İşyerleri 23,33 699,90

Devam edecek.