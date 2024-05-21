Keloolan gıza yangın olmuş

Bilader dün gomşunun keloolan geldi, bi gıza yangın olmuş, "Amad Emmi, ille bana bi gız isdeever, senin ağzın laf yapar" dedi. İsdeecez gari. Aglıma burdan geldi, böön size bi gız isdeme lafı edivericem. Endee olay Alanya'da olmuş. Avradın biri, tooma gaçasolan oğluna gız bagmaya gedmiş. Yanna herifiile böyüg gızını da almış. Oğlan gavede gumar oynarımış, bişeyden habarı yog.

Neyise varmışlar bunlar, "Selaam aleyküm", "Aleyküm selam" oturmuşlar döşşeğe. Gız ıcıg soona gayfeleri getirmiş. Avrad gızı görünsüre dişleriilen dudağını beenmemiş. Herifiile gızına şifreli hööle demiş:

Dişile dudag,

Gakın gedeg!

Herif, gızın ağzııla burnunu beenmiş. Avrada o da şifreli hööle demiş:

Ağızıla burun,

Icıg taa durun!

Tabi endeenlerin garşısında soma sıırı mı var. Gızın anası engi şifreli lafları anlamış. Bagmış oğlan evi, armıdın sapı, üzümün çöpü deeyoru, gızın anası da hööle demiş:

Gaşıla göz,

Sondur bu söz,

Gakın gedin siz,

Yatıp üyüücez biz!