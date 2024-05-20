İrezillig gene paçadan agdı

Dün sabaala yöşüle gagdım, acele bi yere yetişmem ilazım, ananıncıg agsilig. Benim gara cava boolmuş heralda, çalışmayoru. Aşşa dooru saldım, ikinci fitese gaddım, debriyeji saldım. "Gurrr gurrr" ediyoru emme çalışmaayoru. Ardından fitesi bire çegdim gene guruladı, guruladı, hırkadanag durdu. Bi adam deggeldi, ona da kagdırddım, herifin soolu çıgdı emme çalışmadı motur. Hazır bunnumun üsdüne serileyazdım. Durdum gari, taaca boolmasın deyi benzini terse aldım, verediyom marşa ayaamıla basmaya. Çalışmadı. Buciyi çıkardım, yaalanmış, benzinile bi yagdım, temizledim. Elim ayaam yaa oldu. Fılç gibi telledim sabah ayazında. Ardından marşa gene basıyom, çalışmayoru. Ökeemden hızlı hızlı bir ki basdıdım marş golu çatanadag gırıldı. Al başına belayı. Kagdırmaya başladıg cavayı gari. Tabi bu arada ilg saabından, son sabıına gadar herkezin gulaglarını çinileddim. Bazar olduundan sanayi de kapalı. Mahallede bi motur tamircisi varıdı, onun evine deglin kagdım cavayı. Anamdan emdiim süd bunnumdan geldi. Dutar yerim galmadı. Bereked evde gaynak makinesi varımış, bi gaynag addı marş goluna. Meerem pislig gelmiş garbiratöre. Temizledi gari. Usda 300 dedi, 200 lira atıverdim. Velasıl kelam, gara cava dinimi imanımı gevreddi bilader.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.