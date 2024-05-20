Alanya'da partilerin muhalefet anlayışı

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ALANYA siyaset dünyasının en önemli eksiklerinden birisi yeterli düzede "Muhalefet" yapılmaması ya da yapılamaması...

Genel iktidar anlamında da böyle, yerel iktidar anlamında da...

Alanya'da 10 yıl belediye başkanı olarak görev yapan Adem Murat Yücel dömeninde, "Nazmi Zavlak" gibi bazı istisna isimler dışında da durum böyleydi...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, görevine oldukça hızlı başladı...

Alanya sahillerinde yıkımlar yaptı, misal...

Osman Başkan'ın bu icraatı bazı tepkilere de neden oldu ancak muhalefet kanadından bir tek Allah'ın kulu çıkıp da tek kelime etmedi...

"İyi" de, "kötü" de, onu sen bilirsin ama bir şey söyle, tepki ver...

Yerel anlamda Alanya'da ana muhalefet konumunda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) camiaları tamamen sessizliğe gömülmüş durumda...

Muhalefet etmek, ses çıkartmak, tepki vermek iktidarda olanları olumlu da etkiler...

Daha dikkatli hareket ederler, daha hassas davranılar...

Hata yaparlarsa karşılarında muhalefet olacağını bilirler...

Aksi halde "Saldım çayıra, mevlam kayıra" durumu olur...

Genel iktidar anlamında da Alanya'daki muhalefet anlayışı çok farklı değil...

Hakkını yemeyelim, yeterli düzeyde olmasa da İYİ Parti kanadından zaman zaman açıklama gelir...

Ancak CHP kanadında "Tık" yok...

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, muhalefet partilerinin ilçe başkanlarından daha çok muhalefet yapıyor...

Daha çok ses çıkarıyor...

Önceki gün emeklilerin durumu ile ilgili güzel bir açıklama yaptı, misal...

Özetle dedi ki...

"Hükümetten emeklilere yönelik her zaman yaptıkları gibi, adeta dalga geçercesine, şaka gibi açıklama ya da onların tabiriyle yeni bir "Müjde" açıklaması geldi...

Efendim neymiş, bu yaz döneminde emekliler belirlenen bir aylık dönemde öğrenci yurtlarında tatil yapabileceklermiş!..

Gerçekten çok merak ediyorum bu kararları kimler alıyor, bu yetkililere kimler akıl veriyor ya da kimler tavsiye ediyor da bu kadar saçmalayabiliyorlar."...

Çok haklı...

Hükümetin şaka gibi olan bu müjdesi ile ilgili Alanya'daki muhalefet partileri ne düşünüyor misal, çok merak ediyorum doğrusu...

Ya da Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'in icraatleri ile ilgili muhalefet ne düşünüyor...

Gerçekten çok merak ediyorum...

Nokta...