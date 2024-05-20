Hacıkadiroğlu'nun 19 Mayıs coşkusu

ALANYA'NIN tanınmış turizmcilerinden Mehmet Hacıkadiroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı... Hacıkadiroğlu, bayramın anlam ve önemini vurgulamak için balkonuna Atatürk posteri ve kutlama afişi astı...
Hacıkadiroğlu, yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu özel günü kutlamak benim için büyük bir onur...
Atatürk'ün izinde, onun gösterdiği hedeflere doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz...
19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve gençlerimize bu bilinci aktarmak en büyük görevimizdir" dedi... Hacıkadiroğlu’nun bu anlamlı kutlaması, Alanya halkı tarafından büyük beğeni topladı...
Böyle hassas ve ilkeli insanları çok seviyorum...
Hacıkadiroğlu'na kocaman bir alkış...
Nokta...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.