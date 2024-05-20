Şirin'e 'Hayırlı olsun' ziyareti

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KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılarak Ankara Keçören Belediyesi'nde göreve başlayan İlyas Şirin'i Ankara'daki makamında ziyaret etti...

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dim, "Ankara Keçiören Belediyesi’nde görevlerine başlayan iki güzel dostumu ziyaret ettim... Ermenek eski belediye başkanı Atilla Zorlu başkan yardımcısı, Antalya BŞB Alanya eski koordinatörü İlyas Şirin Dış İlişkiler Müdürü olarak görevde...

Alanya ile kardeş belediyeye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı...

Antalya ve Alanya için önemli bir kayıp olan, Ankara Keçiören Belediyesi için de önemli bir kazanç olan İlyas Şirin'i tekrar kutluyorum...

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