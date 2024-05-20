Yaşı genç ama tecrübesi büyük

NAZMİ Zavlak...

Kendisini son derece iyi yetiştirmiş, eğitimli, başarılı genç bir siyasetçi...

İş yaşamında da son derece başarılı, iç mimar...

Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi...

Her ay yapılan meclis toplantılarını işim gereği yakından takip ederim...

Nazmi Zavlak, hemen hemen her toplantıya damga vuran bir meclis üyesi...

Genç yaşına rağmen, siyasette büyük tecrübe kazanmış, araştırmış, öğrenmiş, kendini yetiştirmiş ve geliştirmiş...

Alanya'ya, Alanya'nın sorunlarına oldukça hakim...

"Yönetebilme" kabiliyeti son derece yüksek...

Alanya siyasetinin böyle genç, başarılı ve tecrübe kazanmış isimlere çok ihtiyacı var...

Böyle isimlere daha etkin görevler verilmesi lazım...

Nokta...