Gocalıın adı badsın

Iramedli ninem "Ehdiyarlıg eve bağa basdırılıcag bişey deel" deridi. Tabi biz o vakıdlar yeni yetişib geliyiz, delaanlıyız. Onun uçun ninemin engi lafını fırrıımıza dagmazdıg. Emme lekin hindi 70'e dooru merdemen dayadıımdan "Ninem haglıımış" deyom. Adamın beli aarıyoru, golu aarıyoru, iman taddan, çiynin çurfalıg kayıdı gibi dökülüb galıyoru. Esgiden daldan alırdım guşu, hindi çıkamaaverdim Begdeş yokuşunu. Bu yaşlarda adamın dişi kesmeeveriyoru, guşu uçmaaveriyoru. Biboy üyüyesin geliyoru. Hava ıcıg çelerdimidi hasdalanıveriyorsun. Esgiden ayaa yalın, başı gabag dolaşır dururdug emme heç bişey olmazdı. Hindi ıcıg yel alıverdinmiidi pisgirib duruyorsun. Onun uçun hindi delaanlılara "Delaanlılıın gıymatını bilin, engi günler bita ele geçmez, yeyesiniz varıka yen, geyesiniz varıka geyin" deyom. Adam ehdiyarladıında geydii bile yakışmayoru. Bel bükülüyoru, bacaglar adamı diremeeveriyoru. İnsanoolu ayni ağaca benzeyoru. Ağac da gocadımııdı dalı budaa gurur geder. Adam da gocadımııdı feri gediyoru. Ne deyelim bilader, buna da şükür. Allah köşeye yatırıb da bakıdmasın. Herkeze Allah hayırlı ömürler nasib edsin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.