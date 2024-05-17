Kent disiplininin yeniden inşası

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Başkan Özçelik, kentte düzeni sağlama konusunda kararlılığını bir kez daha gösterdi. Alanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de şehrin en yoğun noktalarında aktif olarak görev yapıyor. Özellikle kaldırımlara yapılan parklar ve kaldırımların işgali gibi sorunlara karşı ciddi adımlar atılıyor.

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde trafikte aksamalara neden olan kaldırımlara yapılan parklar konusunda titizlikle çalışıyor. Bu tür ihlaller, hem yaya güvenliğini tehdit ediyor hem de trafik akışını olumsuz etkiliyor. Ekipler, bu tür park ihlallerine cezai işlemler uygulayarak, vatandaşların ve sürücülerin kurallara uyma alışkanlığını pekiştirmeye çalışıyor.

Kent disiplini sadece trafik düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Kaldırım işgallerine de göz açtırmayan zabıta ekipleri, şehirdeki düzeni ve estetiği korumak için sürekli denetimler yapıyor. Bu denetimler, şehirde yaşayanların ve ziyaretçilerin daha rahat ve güvenli bir ortamda hareket etmelerini sağlıyor.

Başkan Özçelik ve ekibinin bu titiz çalışmaları, uzun vadede Alanya’nın daha yaşanabilir bir kent olmasına katkıda bulunuyor. Kent disiplini ve düzeninin sağlanması, hem yerel halkın hem de turistlerin şehirdeki deneyimlerini olumlu yönde etkiliyor.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in kent disiplini konusundaki kararlı duruşu, şehirdeki yaşam kalitesini artırma yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu çalışmaların devam etmesi, Alanya’yı daha düzenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirecektir. Kalın sağlıcakla.