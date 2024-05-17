Hilal-i Ahmer (Kızılay)

Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Osmanlı Devleti'nin son döneminde kurulmuş en önemli yardım derneğidir.

1.Dünya Savaşı'ndan sonra Milli Mücadele yıllarında da kıt imkanlarla orduya çok büyük hizmetler vermeye devam etmiştir.

Cephede yaralı asker ve subayların bakımı için çalışan cemiyet Milli Mücadele döneminde ülke genelinde yeniden teşkilatlanarak, halkın yardımlarıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. Milli Mücadele döneminde Kastamonu Hilal-i Ahmer Cemiyeti ülke genelinde en çok fayda sağlayan vilayetler arasında birinci sırada yer almıştır.

Dünkü adı Hilal-i Ahmer, bugünkü adı ise Türk Kızılayı olan bu cemiyetin 7 ilkesi var...

1-İnsanlık:

Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar.

2—Ayrım Gözetmemek:

Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.

3-Birlik:

Türkiye’de “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.

4-Bağımsızlık:

Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

5-Evrensellik:

Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.

6-Tarafsızlık:

Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

7-Hayır Kurumu:

Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

Evet sevgili hemşehrilerim.

Ne zaman başımız dara düşse ilk yardımımıza Türk Kızılay’ı koşuyor…

Nerede bir yangın, sel, deprem gibi afetler olmuşsa insanımızın ilk yardımına Türk Kızılay’ı koşmuştur.

Son yıllarda 81 vilayetin yanısıra büyük kentlerimizde teşkilatlanmaya giden ve kurumsal bir yapıya kavuşan Türk Kızılay’ı sadece Türkiye sınırları içinde değil, yurt dışında da dost ve kardeş ülkelerdeki afet durumlarına karşı 7/24 daima hazır bekliyor.

Şehrimizde acil durumlar için bir afet merkezi bulunan Türk Kızılay’ın aktif bir şubesinin dışında Abana, Bozkurt, Hanönü, İnebolu, Taşköprü ve Tosya’da da temsilcilikleri bulunmaktadır.

Kızılay’ın ayrıca Kastamonu Merkez’de haftanın tüm mesai günlerinde hizmet veren birde Kan Bağış Merkezi bulunmaktadır.

Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr.Ahmet Hilmi San, belli bir program dahilinde her gün hafta içi mesai saatlerinde gerek kan alma merkezinde gerekse mobil kan alma araçları ile Kastamonu’nun her tarafında kan bağışı kabul ettiklerini ve günlük olarak bu kanları Kızılay Genel Merkezi’ne ulaştırarak ihtiyaç sahibi Türk halkının hizmetine 7/24 saat sunduklarını söyledi.

-Birbirimize candan bağlıyız...

Türk Kızılay’ı ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ kampanyası ile yılın 12 ayı Türkiye’nin her bölgesinde kan bağışı kabul ederken bağış yapan her vatandaşın Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak doğaya üç adet adına özel fidan dikilmektedir.

Evet sevgili okurlar uzun bir süredir sizlere Hilal-i Ahmer yani Türk Kızılay’ı ile ilgili bir makale yazmak istemiştim. Ne varki seçim ve Ramazan Bayramı nedeniyle bunu ihmal ettiğimi söyleyebilirim.

Ben 12 yıldır düzenli olarak her üç ayda bir kan bağışçısıyım… Geçtiğimiz Şubat ayında çok şükür 20’inci bağışımı yaptım.

Benden hiçbir şey eksilmediği gibi daha sağlıklı bir bünyeye kavuşmanın ötesinde benim adıma Türk Kızılay’ı doğaya tam tamına 60 tanede fidan dikti. Bu benim adıma mutluluk verici ve sevindirici bir durum...

Allah’ın bana bedava verdiği kanı bende Türk Kızılay’ı vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdim ve sağlığım el verdiği sürece vermeye devam edeceğim.

· Geciken bu makale vesilesiyle tüm hemşehrilerimizi Türk Kızılay’ını internetten ve sosyal medya hesaplarından takip ederek kan vermeye davet ediyorum...

Haydi ‘Kan Dostum’ sende sağlığın el verdiği sürece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza umut ol…

Sen bugün kan verki; yarın ihtiyacın olduğunda Türk Kızılay’ını yanında bulabilesin…

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayat kurtarmak senin KANINDA var…”