Probiyotik ve prebiyotiklerin diyet üzerinden etkisi

Probiyotikler: Probiyotikler, sindirim sistemimizde doğal olarak bulunan canlı mikroorganizmalardır. "İyi" bakteriler olarak da bilinirler. Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi fermente ürünlerde doğal olarak bulunurlar. Probiyotik takviyesi olarak da alınabilirler.

Prebiyotikler: Sindirim sisteminde probiyotiklerin besin kaynağı olan besin lifleridir. Muz, soğan, sarımsak, pırasa, enginar gibi besinlerde doğal olarak bulunurlar. Prebiyotik takviyesi olarak da alınabilirler.

Probiyotik ve prebiyotiklerin diyet üzerinden etkileri:

• Sindirim sistemini düzenler: Probiyotik ve prebiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı ve ishali önler.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir: Probiyotik ve prebiyotikler, bağışıklık sisteminin işlevini optimize ederek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

• Alerjileri hafifletir: Probiyotik ve prebiyotikler, alerjik reaksiyonları tetikleyen inflamasyonu azaltarak alerjilerin semptomlarını hafifletir.

• Kilo vermeye yardımcı olur: Probiyotik ve prebiyotikler, metabolizmayı hızlandırarak ve yağ yakımını artırarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

• Ruh halini iyileştirir: Probiyotik ve prebiyotikler, beyin ve bağırsak arasındaki iletişimi optimize ederek ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Probiyotik ve prebiyotiklerin diyetinize dahil edilmesi:

• Probiyotik içeren besinler: Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kombucha, miso çorbası.

• Prebiyotik içeren besinler: Muz, soğan, sarımsak, pırasa, enginar, elma, keten tohumu, yulaf ezmesi.

Probiyotik ve prebiyotik kimler tüketmemelidir?

Probiyotik ve prebiyotiklerin genel olarak güvenli olduğu kabul edilmekle birlikte, bazı kişilerde aşağıdaki durumlarda dikkatli tüketilmesi veya doktorunuza danışmanız önerilmektedir:

Probiyotikler:

• Zayıf bağışıklık sistemi: Zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerde probiyotik takviyesi enfeksiyon riskini artırabilir.

• Ameliyat sonrası: Ameliyat sonrası dönemde probiyotik takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

• Antibiyotik kullanımı: Antibiyotik kullanırken veya sonrasında probiyotik takviyesi almak, antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir.

Prebiyotikler:

• Bağırsak gazı ve şişkinlik: Prebiyotikler bazı kişilerde gaz ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine yol açabilir.

• Fruktoz intoleransı: Prebiyotiklerin birçoğu fruktoz içerir. Fruktoz intoleransı olan kişiler prebiyotik takviyesi almadan önce doktoruna danışmalıdır.

• Bağırsak tıkanıklığı: Bağırsak tıkanıklığı olan kişiler prebiyotik takviyesi almamalıdır.

Hamileler ve emziren anneler: Probiyotik ve prebiyotik takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Çocuklar: Probiyotik ve prebiyotik takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Dengeli beslenmek bir sanattır…