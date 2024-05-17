Probiyotik ve prebiyotiklerin diyet üzerinden etkisi

Probiyotikler: Probiyotikler, sindirim sistemimizde doğal olarak bulunan canlı mikroorganizmalardır. "İyi" bakteriler olarak da bilinirler. Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi fermente ürünlerde doğal olarak bulunurlar. Probiyotik takviyesi olarak da alınabilirler.
Prebiyotikler: Sindirim sisteminde probiyotiklerin besin kaynağı olan besin lifleridir. Muz, soğan, sarımsak, pırasa, enginar gibi besinlerde doğal olarak bulunurlar. Prebiyotik takviyesi olarak da alınabilirler.
Probiyotik ve prebiyotiklerin diyet üzerinden etkileri:
• Sindirim sistemini düzenler: Probiyotik ve prebiyotikler, bağırsak florasını dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı ve ishali önler.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir: Probiyotik ve prebiyotikler, bağışıklık sisteminin işlevini optimize ederek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
• Alerjileri hafifletir: Probiyotik ve prebiyotikler, alerjik reaksiyonları tetikleyen inflamasyonu azaltarak alerjilerin semptomlarını hafifletir.
• Kilo vermeye yardımcı olur: Probiyotik ve prebiyotikler, metabolizmayı hızlandırarak ve yağ yakımını artırarak kilo vermeye yardımcı olabilir.
• Ruh halini iyileştirir: Probiyotik ve prebiyotikler, beyin ve bağırsak arasındaki iletişimi optimize ederek ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Probiyotik ve prebiyotiklerin diyetinize dahil edilmesi:
• Probiyotik içeren besinler: Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kombucha, miso çorbası.
• Prebiyotik içeren besinler: Muz, soğan, sarımsak, pırasa, enginar, elma, keten tohumu, yulaf ezmesi.
Probiyotik ve prebiyotik kimler tüketmemelidir?
Probiyotik ve prebiyotiklerin genel olarak güvenli olduğu kabul edilmekle birlikte, bazı kişilerde aşağıdaki durumlarda dikkatli tüketilmesi veya doktorunuza danışmanız önerilmektedir:
Probiyotikler:
• Zayıf bağışıklık sistemi: Zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerde probiyotik takviyesi enfeksiyon riskini artırabilir.
• Ameliyat sonrası: Ameliyat sonrası dönemde probiyotik takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
• Antibiyotik kullanımı: Antibiyotik kullanırken veya sonrasında probiyotik takviyesi almak, antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir.
Prebiyotikler:
• Bağırsak gazı ve şişkinlik: Prebiyotikler bazı kişilerde gaz ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine yol açabilir.
• Fruktoz intoleransı: Prebiyotiklerin birçoğu fruktoz içerir. Fruktoz intoleransı olan kişiler prebiyotik takviyesi almadan önce doktoruna danışmalıdır.
• Bağırsak tıkanıklığı: Bağırsak tıkanıklığı olan kişiler prebiyotik takviyesi almamalıdır.
Hamileler ve emziren anneler: Probiyotik ve prebiyotik takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
Çocuklar: Probiyotik ve prebiyotik takviyesi almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Dengeli beslenmek bir sanattır…
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.