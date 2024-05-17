Bilader, dün ıramedli Metal Ağac İşleri Odası İreyisi Şadi Evci Usda'nın Topane'nin mühüm adamlarından biri olduunu, Şadi Usda'nın Gızılgule'nin köşelerine bakarag, güneşin duruşundan, kölgenin varışından saatı daggası daggasını bildiiini yazdııdım.
Madem Topane'den konu açılmışıkana Topane'nin esgi unudulmaz ıramedlilerini de bi analım. Iramedli Gırbızlı marangoz Cemal Usda, ıramedli Topane Dayı, ıramedli Dokuzbuçug Hasan Emmi, ıramedli Hamid Dayı, Davılcı Iramazan'ın ıramedli bobası Zobu Emmi, anası Müzeyen Aba. Topane'nin çınarlarııdı. Müzeyen Aba esgi Alanya düünlerinde ud çalardı. Beliki Alanya'nın ilg hanim müzüsyeniidi. Burdan Müzeyen Aba'yı da ırametile analım. Alanya'nın gelmiş geçmiş bütün hanimlerini de anıyoz. Ölenlere Allah'dan ıramed, sağ olanlara Allah'dan uzun ömür dileyoz. Iramedli Gadiri Doydu Emmi'yi unudmayalım. Taa eveline gederseg ıramedli Galib Dere de unudulmaz. Bilader Topane de, Topane'nin unudulmaz simaları da yazmaala bidmez. Ölenlere Allah gani gani ıramed eylesin.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader, dün ıramedli Metal Ağac İşleri Odası İreyisi Şadi Evci Usda'nın Topane'nin mühüm adamlarından biri olduunu, Şadi Usda'nın Gızılgule'nin köşelerine bakarag, güneşin duruşundan, kölgenin varışından saatı daggası daggasını bildiiini yazdııdım.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.