Iramedli Şadi Usda

Esgi Metal Ağac İşleri Odası İreyisi, ıramedli Şadi Evci aglıma geldi dün. Ciyerime bi avı çöküverdi. Endee gabbe deli dünya adamları öödüb atıveriyoru. Şadi Usda'yı ben dee esgiden bilirim. Topane'nin mühüm adamlarından biriidi. Topane'de baya bi muhdarlıg da yabdı. Sanayide böyüg hızmadlar eddi. Hindi engirde Şadi Usda'nın size bi özelliini annadıvereem. Gızılgule'yi bilisiniz. 8 köşesi var. Şadi Usda endee 8 köşenin her birine bakarag güneşin köşelere ne vakıd geldiini, kölgenin hangı vakıd o köşelerden geddiini takib ederegden, saatın kaç olduunu daggası daggasına bilirdi. Engi işi de Topane'de yaşayanlara öörediverirdi. Onun uçun esgi Topaneliler heç saad gullanmazlar, Gızılgule'nin köşelerine bakaragdan saatın kaç olduunu bilillerdi. Vakıdlarını da ona göre ayallarlardı. Engirden Şadi Usda'ya bita Allah gani gani ıramed eylesin deyoz. Mekanı cenned olsun. Alanya'ya hızmadları çoodu, nur içinde yatsın.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.