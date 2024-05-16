Iramedli Şadi Usda

Esgi Metal Ağac İşleri Odası İreyisi, ıramedli Şadi Evci aglıma geldi dün. Ciyerime bi avı çöküverdi. Endee gabbe deli dünya adamları öödüb atıveriyoru. Şadi Usda'yı ben dee esgiden bilirim. Topane'nin mühüm adamlarından biriidi. Topane'de baya bi muhdarlıg da yabdı. Sanayide böyüg hızmadlar eddi. Hindi engirde Şadi Usda'nın size bi özelliini annadıvereem. Gızılgule'yi bilisiniz. 8 köşesi var. Şadi Usda endee 8 köşenin her birine bakarag güneşin köşelere ne vakıd geldiini, kölgenin hangı vakıd o köşelerden geddiini takib ederegden, saatın kaç olduunu daggası daggasına bilirdi. Engi işi de Topane'de yaşayanlara öörediverirdi. Onun uçun esgi Topaneliler heç saad gullanmazlar, Gızılgule'nin köşelerine bakaragdan saatın kaç olduunu bilillerdi. Vakıdlarını da ona göre ayallarlardı. Engirden Şadi Usda'ya bita Allah gani gani ıramed eylesin deyoz. Mekanı cenned olsun. Alanya'ya hızmadları çoodu, nur içinde yatsın.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Esgi Metal Ağac İşleri Odası İreyisi, ıramedli Şadi Evci aglıma geldi dün. Ciyerime bi avı çöküverdi. Endee gabbe deli dünya adamları öödüb atıveriyoru. Şadi Usda'yı ben dee esgiden bilirim. Topane'nin mühüm adamlarından biriidi. Topane'de baya bi muhdarlıg da yabdı. Sanayide böyüg hızmadlar eddi. Hindi engirde Şadi Usda'nın size bi özelliini annadıvereem. Gızılgule'yi bilisiniz. 8 köşesi var. Şadi Usda endee 8 köşenin her birine bakarag güneşin köşelere ne vakıd geldiini, kölgenin hangı vakıd o köşelerden geddiini takib ederegden, saatın kaç olduunu daggası daggasına bilirdi. Engi işi de Topane'de yaşayanlara öörediverirdi. Onun uçun esgi Topaneliler heç saad gullanmazlar, Gızılgule'nin köşelerine bakaragdan saatın kaç olduunu bilillerdi. Vakıdlarını da ona göre ayallarlardı. Engirden Şadi Usda'ya bita Allah gani gani ıramed eylesin deyoz. Mekanı cenned olsun. Alanya'ya hızmadları çoodu, nur içinde yatsın.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.