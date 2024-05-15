Antalya ve Alanya İlyas Şirin'i kaybetti

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İLYAS Şirin...

Alanya'ya geldiğim ilk yıllarda tanıdım...

Beldeler kapanmadan önce Tosmur Belediyesi'nde görev yapıyordu...

Tanıştığım ilk gün içim ısındı...

Müthiş bir beyni olan, aklını kullanmasını çok iyi bilen, bilgili, kültürlü, kendini iyi yetiştirmiş genç bir bürokrattı...

Gel zaman, git zaman belde belediyeleri kapandı...

Akabinde kurulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Biriminin başına getirildi...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya adına altın çağını işte o yıllarda yaşadı...

İnisiyatif kullanmasını çok iyi bilen İlyas Müdür, özellikle Alanya'nın kırsal kesimine önemli hizmetler yaptı...

O dönemde taraflı tarafsız herkes tarafından "Gelecekte Alanya'nın belediye başkanı" olarak gösterildi...

İnsani ilişkileri çok güçlüydü...

Alanya'daki mahalle muhtarları ile ilişkileri çok iyi oldu...

Hatta muhtarların "Kurtarıcısı" olarak gösterildi...

Sorun çözme konusunda gerçekten çok becerikliydi...

İşte bu özelliklere sahip olan İlyas Şirin, hiç beklenmedik bir şekilde Alanya'daki görevinden alındı...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde "Pasif" denilebilecek bir göreve atandı...

Olan Alanya'ya oldu...

İlyas Şirin, Alanya'daki görevinden alındıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da resmen çuvalladı...

Aradan uzun zaman geçti ama gazeteci olduğum halde yerine gelenin ismini bile bilmiyorum...

Uzatmayalım...

Gerek Antalya Büyükşehir Belediyesi, gerekse Alanya Belediyesi'nin sahip çıkmadığı İlyas Şirin, geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören Belediyesi'nde Dış İlişkiler Müdürü olarak göreve başladı...

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

İlyas Şirin, sadece belediyecilik konusunda uzman olmakla kalmıyor...

Eğitimi ve yurt dışı ilişkileri ile de dikkat çeken bir isim...

Hazır Ankara'ya gitmişken, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde doktora eğitimine başlayacak...

Daha önce iki yüksek lisans diploması almıştı...

Avrupa Birliği ve dünya fonları hakkında bir çok kurum ve kuruluş ile uluslararası organizasyonlar gerçekleştirmiş bir isim...

Dolayısıyla böyle yetenekli ve çok yönü bir bürokratın Alanya'dan kopup, Ankara'ya gitmesi, Alanya adına önemli bir kayıp oldu...

Başkent Ankara'nın, Keçiören gibi önemli bir belediyesinde görev yapmak, İlyas Şirin adına önemli bir kazançtır elbette...

Ancak...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ya da Alanya Belediyesi gerçek anlamda sahip çıksaydı ve bu aşamada İlyas Şirin'e "Ankara mı, Alanya mı" diye sorulsaydı, hiç tereddütsüz "Alanya" derdi...

Alanya'ya olan sevgisini ve bağını çok iyi biliyorum çünkü...

Son tahlilde Alanya İlyas Şirin gibi önemli bir bürokratı kaybetti maalesef...

Alanya adına yazık oldu...

Nokta...