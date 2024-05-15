Nurkan Şaşmaz tam görev adamı

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"SAYIN

İbrahim İpbüker...

14 Mayıs 2024 Salı günkü yazınızı okudum...

Şahsımla ilgili nazik sözleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim...

'Marifet iltifata tabidir' derler...

Sizinle her ne kadar sık görüşmesek de yazılarınızı ilgiyle okuyorum.

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Memleketim Alanya benim hem doğduğum hem doyduğum, sevdalısı olduğum bir şehir...

Sadece ALTAV ölçeğinde değil genel olarak Alanya menfaati için bugüne kadar elimden ne gelirse yapmaya gayret ettim...

Bundan sonra da illa asil olmak durumunda değil, gönüllü olarak da memnuniyetle elimden geleni yaparım.

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Nazik iltifatınız için de tekrar teşekkür ederim...

Saygılarımla"...

Yukarıdaki cümleler Letonya Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz'a ait...

Dünkü yazım nedeniyle göndermiş, sağ olsun...

Bu cümlelerden bile ne kadar samimi ve iyi niyetli olduğu rahatça anlaşılıyor...

Tam bir "Görev adamı" olduğu çok belli oluyor...

Hayata böyle bakan, böyle düşünen insanlara verin görevi...

Hiç şüpheniz olmasın, layıkıyla yerine getirecektir...

Nokta...