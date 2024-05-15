Makale Yazısı-

Angel’s Baby Fizyo SPA mutlu ediyor
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ALANYA'DA her zaman ilklere imza atan Feyza Mırık Sağlıklı Yaşam Çözümleri Merkezi bünyesinde hizmet veren Angel’s Baby Fizyo SPA, bebeklerinizi mutlu etmeye devam ediyor...
Fizyoterapist Ayşenur Karaahmet, Baby SPA'nın bebekler için son derece faydalı olduğunu söylerken şu bilgileri verdi...
"Bebek SPA'sı su ve masaj uygulamasından oluşuyor...
Uygulama, bebeklerin kan dolaşımını hızlandırıyor, kas gelişimini destekliyor...
Bebek SPA'sı, kolik ve gaz sancısı gibi problemlerin de en aza indilmesine yardımcı olan bir yöntem...
Hidroterapi ise bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekliyor"...
Feyza Mırık Sağlıklı Yaşam Çözümleri Merkezi içerisinde olan Angel’s Baby SPA, hijyenik ve sıcacık ortamda bebekleri mutlu, aileleri huzurlu yapıyor...
Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de de program yapan sevgili Feyza Mırık'ın sağlıklı yaşam merkezini ben de şiddetle tavsiye ediyorum...
Emin ellerde olduğunuzdan hiç şüpheniz olmasın...
Bebeklerinize bu iyiliği yapın...
Nokta...

Angel’s Baby Fizyo SPA mutlu ediyor

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Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

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