İstanbull Kebap'tan memnun ayrılıyorlar

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ALANYA'DA "Lezzet durağı" denilebilecek mekanlardan olan İstanbull Kebap, müşterilerini memnun etmeye devam ediyor...

Damlataş bölgesinde hizmet veren İstanbull Kebap, yaz aylarında özellikle yabancı turistlere hitap ederken, farkını ve kalitesini ortaya koymayı başardı...

İstanbull Kebap'ın sahibi Mehmet Altındağ, kaliteden asla ödün vermeden hizmet sunduklarını vurgularken, "Gerek kullandığımız malzemeler, gerekse çalıştığımız personelimizde hep kaliteyi ve profesyonelliği aradık. Bu konularda taviz vermediğimiz için de ortaya kaliteli hizmet çıktı" ifadelerini kullandı...

Ben de İstanbull Kebap'ı şiddetle tavsiye ediyorum...

Mutlaka uğrayın ve o lezzetlerin keyfini çıkarın...

Asla pişman olmayacaksınız...

Kefili benim...

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