Gadiri'nin namı yörümüş

Hayıladır yazmadım, Obalı ıramedli Çatlak Çavış'ın yeğeni, Avgada Gıralı Gadiri'yi. Öndüün benim av guşlarımdan Leklek Hüseen'e deggelmiş. Gadiri'ye "Epeyidir görünmezdina, nellerde uçan seken?" demiş. Gadiri " Alanya'nın ağalarına, beylerine popaz eriği dağıtımının yanında işi İsdambol'a da daşıdım. İsdambol Üçüncü Levend'de bol müşterim var. Sosyete benim Çayarası'ndan, Gögbel yaylasından, Gadıyakası'ndan, Gören yaylasından ince gabıg popaz eriğimi hazediyor" demiş.

Gadiri av guşum Leklek Hüseen'e İsdambol'da argadaşlarından da söz etmiş. "Duran Çabıtlı, Sema Başak benim eyi dosdlarım" demiş. Gadiri filim artisdi Ahu Tuba'yı da eyi tanırımış. Bi vakıtlar Ahu Tuba herifilen barabar Gadiri'yi tomofillerine bindirib, Oba'dakı evine eledivermişler. Gederkene Ahu Tuba, Gadiri'nin evine biseel egsig düzüb götürmüşümüş. Gadiri de filim artisdi Ahu Tuba'lan herifine civcerden çalkama ayran ikram etmişimiş. Ahu Tuba o vakıdlarda Mamıtlar'da otururumuş. Gadiri haftaya İsdambol Üçüncü Levent'e gasa gasa popaz eriği satmaya gediceemiş. Ne deyelim, Gadiri'ye işin ıras gelsin deyoz.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.