Alanya’da gözler ALTAV kongresinde

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ALTAV…

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı…

Alanya' nın tanıtımı ile ilgili organizasyonların çeşitlilik kazanması, ilçenin bir bütün olarak her türlü değerleri ile etkin bir şekilde tanıtılması ihtiyacı ile 10 EYLÜL 1995 tarihinde, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), TURSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya Şoförler Odası ve Toplam 108 kişi bir araya gelerek Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirilmiş…

Geçmiş dönemlerde vakfın başkanlığını dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel üstlenmişti…

Ağırlıklı olarak yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarında stant açarak Alanya’nın tanıtımına katkı sağlanmaya çalışıldı…

Ne derecede başarılı olundu bilemiyorum ama bana göre Alanya’ya yeterli katkı sağlanamadı…

CHP’li Osman Özçelik’in Alanya Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ALTAV için yeni bir dönem başlıyor…

Hem yönetim anlamında hem de hedefler anlamında değişiklikler olacak…

21 Mayıs Salı günü saat 14.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde olağan genel kurul yapılacak…

Yeni Alanya, "ALTAV tamamen yenileniyor" başlıklı haberle, yaşanacak gelişmeleri dün duyurdu…

Kongreden sonra ipler, ALTAV’ın ikinci başkanı olması beklenen Abdurrahman Açıkalın’ın elinde olacak…

Alanya Belediye Meclisi Üyesi olan Abdurrahman Açıkalın, doğru isim bence…

Sadece başkan değil, yönetimde yer alacak isimlerde önemli elbette…

Turizmle ilgisi olmayan ya da ne bileyim aktif olarak görev yapmayan isimler olmamalı…

Yıllarını bu sektöre vermiş, işi bilen tecrübeli isimler olmalı…



NURKAN ŞAŞMAZ FAKTÖRÜ



Nurkan Şaşmaz, misal…

Yıllarını bu sektöre vermiş, aynı zamanda Letonya Fahri Konsolosu da olan Nurkan Şaşmaz, yönetim için biçilmiş kaftan…

Hevesli, istekli…

Hedefleri ve projeleri var…

Letonya Fahri Konsolosu olması büyük avantaj…

ALTAV’ın yeni yönetiminde mutlaka yer almalı…

ALTAV yönetiminde görüntü verecek isimler değil, iş bitirecek, icraat yapacak isimler olmalı…

Nurkan Şaşmaz, tam da böyle bir isim…

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik’in liyakata önem verdiğini çok iyi biliyorum…

ALTAV yönetimini oluştururken de bunu göz ardı etmeyecektir kuşkusuz…

Hepimizin ortak paydası Alanya…

Ne diyorsak, ne yazıyorsak Alanya için yapıyoruz…

Nokta…