Alanya Halk TV'de

Alanya Belediye Başkanı, Sn. Osman Tarık Özçelik, 10 Mayıs 2024 günü, saat 09:00'da, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunduğu Yeni Bir Sabah programının konuğu idi. Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024 günü yapılan yerel yönetim seçimlerinde, rakiplerine büyük fark atarak 74 yıl sonra Alanya Belediye Başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den alarak CHP’ye kazandırmıştı.

Seçim öncesi yaptığı açıklamalar doğrultusunda işe ilk başlangıcı belediye borçlarının açıklanması, belediye hizmet binasına asılması oldu. Resmi borçlar belediye hizmet binasına asılmıştı. Seçimden sonra kesilmesi beklenen faturalar henüz kayda girmediği düşünülürse borçlar tabii ki tahminden çok daha fazlaydı.

Borçsuz belediye elbette olmazdı. Devlet işleri devamlıdır. Önemli olan borçlar değil; yerli yerinde yatırımlar için mi kullanılıp kullanılmadığıydı. Yoksa har vurup harman mı savrulmuştu, burası araştırılıp soruşturulmadan eşelemeye gelmezdi. Ama geçmişi karalama niyeti taşımadan hak, hukuk, adalet, niyetiyle sorgulanmasında sakınca olmamalıdır. Devlet malı deniz değil; garip guraba, fakir fukaranın sermayesidir.

Çarpık yapılaşma ve kaçakların temizlenmesi, şehir, kent disiplinini sağlanması, kaldırım ve plajlarda işgallerin yasal statüye bağlanması, planların temizliği, halka açık hizmet kalitesi turizme yapılacak en güzel davettir. Kentsel dönüşümde de yeni vizyon gereklidir. Sn. Özçelik; bilgili, kaliteli, işyeri ve yöneticilik tecrübesiyle şehrin kimyasını düzenleyecek potansiyel görüntüsüne haizdir. Meclis listesi de istediği kararları alacak yeter sayıya haizdir. Anlaşılan İyi Partili meclis üyeleri de desteklemektedir.

İsmail Küçükkaya'nın, 'Nasıl kazanıldı?' mealindeki sorularını Alanya Belediye Başkanı, Osman Tarık Özçelik, Halk TV ekranlarından: "Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye İttifakı demişti. Biz de, Alanya İttifakı dedik. Türkiye ittifakıyla birleştik. Birleşelim dedik. Birleşe birleşe kazandık. Her kesimden oy talep ettik. Her siyasi görüşten ahbaplardan oy talep ettik. Birleşe birleşe kazandık. İşimiz gücümüz Alanya olacak. Alanya halkın da bana teveccüh gösterdi. Ve sonunda da bu sonuca elde ettik.

“Ben seçim döneminde propaganda sürecinde altı okumu taktım” diye Özçelik; 1 Nisan sabahı da yakama Türk Bayrağı'nı taktım. Çünkü ben, Alanya'da hem MHP, Hem AK Parti, hem de İyi partili seçmenden de "Birleş Alanya" sloganıyla oy aldım. O zaman, o gün itibariyle Alanya halkının başkanıyım” tarafsızlığını açıklamıştır.

"Alanya'nın il olmasını destekliyorum" diyerek; "Seçim dönemimizde TÜİK'in yayınlamış olduğu bir istatistik vardı. İl olabilecek istatistik listesi. Alanya her zaman o listede üst sıralarda olurdu. Ama seçim sonrası o listeden çıktık” demişti.

“Bazı belediye işletmelerini kendimiz işleteceğiz" diyerek; "Bu makam sızlanma makamı değil. Hizmet üretme makamı. Giderleri düşüreceğiz. Gelirleri artıracağız. Sonrasında da vaatlerimizi yerine getireceğiz. Alanya'nın 30 yıl sonra ne olacağını içeren bir planı birkaç yıla tamamlarız. Alanya harman halinde herkes bir yerlere bir şeyler yapmış. Alanya'yı 30 yıl sonra 'Evet şimdi olmuş' dedirtmem lazım" diyerek Alanya’yı tanıtmıştır. Şans bu ya! Ekrandan ayrılmadan partisi, CHP’nin “Tasarruf genelgesi” peşinden hükümetin “Tasarruf paketi” yola çıkmıştır. Başarıları daim olsun!.