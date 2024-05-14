Bilader bi ara "Otu bol yen, çog feydalıımış, ilacımış bildiin, her derde devamış. Otu bol yeyen adam kilolusa bile zayıflarımış" deyi yazdıdım. Benim abbabın biri deggeldi öndüün, engi yazıyı okumuşumuş, "Ay Amat 'Otu bol yen' deyi yazmışsın emme ineg, sıır, davar da hepicig ot yer emme en eyisi 10 sene yaşar. Ömrü 11 sene olmaz. Madem engi ot feydalı da, inegler neci az yaşaayoru? Ben heç ot yemedim hindiye gadar. Heç hazedmem. Bi de ot adamı zayıfladır yazmışsın. Argadaş, ineg de hep ot yer emme neci şişman? Bildiin garınları daalıb geder a" dedi. "Ulan hususi engini mi demeye geldin a deyus" dedim. Deyusun yaşı 56 emme hööle bagdıında 70 yaşında gösderiyoru. Gımgır bi goca. "Engi vaziyetini gördün mü? Heç aynaya bagman mı? Eyice fasille çalısı gibi gurumuş galmışsın. Yörürkene bile bi ayaan 'Hadi gedelim' deyoru, öteki ayaan 'Muraylanma otur ööne' deyoru. Feldir feldir edersina. Icıg boğazına bag, eyi şeyler ye. 40 yaşına gadar et, 40 yaşından soona ot yeecegsin, deelise çabıg gedersin öte tarafa" dedim.

Buncaazımın ödü sıddı bilader. "Olur Amat, varan pazara gedeen de, ıcıg maydunuz, nene, kekig mekig alaam da ota başlaayam bari" dedi. Engi gorku, engine hayıla geder bilader. Ölüm lafını duyduya, sıır gibi ot yer gari.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.