HADSİZCE: DÜŞÜNCELER (Soyut musibetler)

Ölümlüler!
Farz edin kafanızın içi uçsuz bucaksız bir deniz. Yüzmeyi bilmeden açılırsanız
düşüncelerinizin derinliğine günümüz insanının düşünceler diye nitelendirdiği o soyut
musibetler bir eşkıya misali keserler önünüzü. Gerçek bile olmayan bu soyut
musibetlerle ne kadar fazla haşır neşir içerisinde olup münasebetinizi diri tutarsanız o
kadar ele geçirirler sizi, üstelik ruhunuz bile duymadan sarıp sarmalarlar dimağınızın
kıvrımlarını! Düşüncelere hükmetmek ve onları kontrol altına alabilmek öyle büyük bir
nimettir ki en büyük başarıları sırlar ardında. Hükmetmeyi başarmış kişi sıkıntısız,
korkusuz, dertsiz, tasasız olur gibi bir iddiam yok lakin en azından yüzmeyi öğrenmeden
denize açılmaz. Bu da hayatında alıp alabileceği en mühim kazanımlardandır.
Bilhassa insanlara rahatsızlık veren esas husus olayların kendisi değil, bunların getirdiği
ve sürecinin şart koştuğu düşünme evresidir. Bu evre zihni zehirlemeden tadında
bırakmak lazım gelir çünkü haddini aşan her şey dengesizliğiyle öldürmeye mahkumdur!
Ölüm illa bir ruhun bedenden ayrılması değildir belki de! İnsanın ruhu, bedeninde
ikametine devam ederken de yavaş yavaş nefessiz kalarak yok olmaya yüz tutabilir ve
bunun esas celladı çoğu zaman fark etmeden zihnimize sirayet eden sinsi
düşüncelerimizdir. Bu düşüncelerin etkisi nasıl bu kadar büyük olabilir diye
sorabilirsiniz kendinize, ki bu çok olağan. Halbuki burada yapılan esas hata onların
kendileri değil, zihnimize girmelerine müsaade etmemiz değil, yaşananlar neticesinde
çıkarım yapmak kesinlikle değil. Esas hata çıkarımlarda olumsuzluk varsa şayet bunun
duygusal anlamda da sorunlara neden olabileceğinin düşünülmesidir veya dengemizin
bozulmasından korkmaktır, ruhsal dengemizin.
Tek idrak etmemiz gereken şey düşüncelerin sahibinin olmadığıdır, fikirler sahiplenilir.
Düşünceler gelirler ve giderler. İyi olanları yontmayı tercih edersek bu fikir olarak
kendini göstermeye başlar. Adına da fırsat deriz. Kötü olanlarını dikkate alırsak ve bir de
üstüne üstlük onların sadece konakçısı olduğumuzu unutup fikrimizmiş gibi
benimseme korkusuna kapılırsak pek çok psikolojik problem yakamıza yapışır. Ben
şahsen hiçbir kötü düşüncenin hiçbir birey için fikre dönüşeceğine inanmıyorum.
Sadece düşüncesinin kendi fikri olduğu zannıyla yeryüzünde işkence çeken bir sürü
insan görüyorum. İyilik ve kötülük... Tamamen yanılgı. Düşünceler ve fikirler, konakçılık
ve sahiplik aslında bütün mesele.
Evet sevgili okurum! Sen bugün hadsizce “Ben düşüncelerime hükmedebiliyorum! Kötü
soyut musibetlerin fikrim olduğu korkusunun beni ele geçirmesine izin vermeden
konakçı olarak misafirlerimi hadsizce ağırlayabiliyorum! Ve iyileriyle de mamül olarak
fikirlerimi hadsizce üretebiliyorum!” diyebiliyor musun?
İkinci yaşamınızda dimağınızın kıvrımlarında boğulmadan yüzebilmeyi öğrenmenizi
sağlamak adına...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.