HADSİZCE: DÜŞÜNCELER (Soyut musibetler)

Ölümlüler!

Farz edin kafanızın içi uçsuz bucaksız bir deniz. Yüzmeyi bilmeden açılırsanız

düşüncelerinizin derinliğine günümüz insanının düşünceler diye nitelendirdiği o soyut

musibetler bir eşkıya misali keserler önünüzü. Gerçek bile olmayan bu soyut

musibetlerle ne kadar fazla haşır neşir içerisinde olup münasebetinizi diri tutarsanız o

kadar ele geçirirler sizi, üstelik ruhunuz bile duymadan sarıp sarmalarlar dimağınızın

kıvrımlarını! Düşüncelere hükmetmek ve onları kontrol altına alabilmek öyle büyük bir

nimettir ki en büyük başarıları sırlar ardında. Hükmetmeyi başarmış kişi sıkıntısız,

korkusuz, dertsiz, tasasız olur gibi bir iddiam yok lakin en azından yüzmeyi öğrenmeden

denize açılmaz. Bu da hayatında alıp alabileceği en mühim kazanımlardandır.

Bilhassa insanlara rahatsızlık veren esas husus olayların kendisi değil, bunların getirdiği

ve sürecinin şart koştuğu düşünme evresidir. Bu evre zihni zehirlemeden tadında

bırakmak lazım gelir çünkü haddini aşan her şey dengesizliğiyle öldürmeye mahkumdur!

Ölüm illa bir ruhun bedenden ayrılması değildir belki de! İnsanın ruhu, bedeninde

ikametine devam ederken de yavaş yavaş nefessiz kalarak yok olmaya yüz tutabilir ve

bunun esas celladı çoğu zaman fark etmeden zihnimize sirayet eden sinsi

düşüncelerimizdir. Bu düşüncelerin etkisi nasıl bu kadar büyük olabilir diye

sorabilirsiniz kendinize, ki bu çok olağan. Halbuki burada yapılan esas hata onların

kendileri değil, zihnimize girmelerine müsaade etmemiz değil, yaşananlar neticesinde

çıkarım yapmak kesinlikle değil. Esas hata çıkarımlarda olumsuzluk varsa şayet bunun

duygusal anlamda da sorunlara neden olabileceğinin düşünülmesidir veya dengemizin

bozulmasından korkmaktır, ruhsal dengemizin.

Tek idrak etmemiz gereken şey düşüncelerin sahibinin olmadığıdır, fikirler sahiplenilir.

Düşünceler gelirler ve giderler. İyi olanları yontmayı tercih edersek bu fikir olarak

kendini göstermeye başlar. Adına da fırsat deriz. Kötü olanlarını dikkate alırsak ve bir de

üstüne üstlük onların sadece konakçısı olduğumuzu unutup fikrimizmiş gibi

benimseme korkusuna kapılırsak pek çok psikolojik problem yakamıza yapışır. Ben

şahsen hiçbir kötü düşüncenin hiçbir birey için fikre dönüşeceğine inanmıyorum.

Sadece düşüncesinin kendi fikri olduğu zannıyla yeryüzünde işkence çeken bir sürü

insan görüyorum. İyilik ve kötülük... Tamamen yanılgı. Düşünceler ve fikirler, konakçılık

ve sahiplik aslında bütün mesele.

Evet sevgili okurum! Sen bugün hadsizce “Ben düşüncelerime hükmedebiliyorum! Kötü

soyut musibetlerin fikrim olduğu korkusunun beni ele geçirmesine izin vermeden

konakçı olarak misafirlerimi hadsizce ağırlayabiliyorum! Ve iyileriyle de mamül olarak

fikirlerimi hadsizce üretebiliyorum!” diyebiliyor musun?

İkinci yaşamınızda dimağınızın kıvrımlarında boğulmadan yüzebilmeyi öğrenmenizi

sağlamak adına...