İki güzel Tokuş tanıdım

45 yıllık Alanya yaşamımda, Alanya’ya büyük hizmetleri olan iki güzel insan, iki güzel Tokuş tanıdım.

İlki Ahmet Asım Tokuş (1919- 28.12.1990).

Diğeri de Şevket Tokuş.

Her ikisiyle de derin dostluklarım oldu.

Her iki Alanya sevdalısından da (Alanya ile ilgili) çok şey öğrendim.

Şevket Tokuş’la Alanya Hamdullah Paşa Koleji Yönetim Kurulu'nda birlikte görev yaptık.

Geçtiğimiz cumartesi günü Park Bahçeler Müdürlüğü’nün Kent Konseyi’yle ortaklaşa düzenledikleri “Fide Dağıtma Etkinliği”

dağıtım merkezine ulaştığımda, dağıtımın sonuna gelinmişti.

Park Bahçelerimizin çalışkan ve dinamik müdürü can dostum Nazmi Uyar, “Abi ben Şevket Tokuş Abimize gitmek üzereydim, sen de gelir misin?” dedi.

Alanya’nın içinde bulunduğu koşullar gereği uzun süredir görüşme fırsatı bulamıyordum Şevket Tokuş ağabeyle…

“Memnuniyetle” deyip, düştüm Nazmi Müdürün yanına.

Ve vardık Tokuş ağabeyin bürosuna…

Duygusal bir karşılaşma oldu.

Elini öptüm, sarıldık birbirimize…

Adamlık ve vefa duygularının ete kemiğe bürünmüş halidir Şevket Ağabey.

Bir süre sarılıp kaldık öylece…

Karşımda Alanya turizminin temellerini atan, zor koşullarda belediye başkanlığı yapmış ve o günlerin zor koşullarında Alanya’ya can damarı olacak cadde ve sokaklar kazandırmış, eğitim alanında birlikte çalıştığımız büyüğüm Şevket Tokuş.

Alanya Atatürk Anıtı’nın mimarı, bu yaşta hâlâ Alanya’sıyla yatıp, Alanya’sıyla kalkan bir Alanya Sevdalısı…

ALTİD’in kurucusu, “Motel” sözcüğünün yaratıcısı…

Uzun süredir görmediğim sevgili dostumu görünce, gözyaşlarıma hakim olamadım.

Hâlâ dinç, hâlâ okuyor, hâlâ araştırıyor, hâlâ Alanya’sını dilinden düşürmüyor.

Tanrı’m çok daha uzun ömürler versin size Güzel İnsan…

O gün en mutlu anım, yıllar sonra tekrar sizi görmek oldu.

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