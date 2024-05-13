Bilader "Engi gamyonların ardına yazılan yazılara yangınım" deyi bi başladıg, böön beşinci güne girdig. Çok şükür, böön bitiriyoz. Son tefesi, hunlar da gamyonların ardına yazılan yazılar:
- Goyun goçun, yol doçun.
- Gurban edilir goç, yollara yakışır doç.
- Mersedes'den gorgsaadıg, Susurluk'a girmezdig.
- Nesgayfe bile üçü bi arada, ben neci yalınızım?
- Ahiredde iman, yollarda Man.
- Alırsın Ford, olursun lord.
- Guzu gurdun, yol fordun.
- Al Ford'un dizelini, sev köyün gözelini.
- Sarı gızın nazı, Ford'un ara gazı.
- Üç günlüg hayad dediler, 365 günü kinidlediler.
- Dörd tekerim, çog şekerim.
- Adımı avıcına yaz, hatırladıgsıra avıcını yalarsın.
- Ağam sen go, ben içerim. (Benzin deposu)
- Ağır geliyorsa yaşam, Brodvey'e binicen paşam.
- Akıllı ol, gamyoncu ol evlad.
- Al bir Şevrole, get devrile devrile.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
- BİDDİ -
Bilader "Engi gamyonların ardına yazılan yazılara yangınım" deyi bi başladıg, böön beşinci güne girdig. Çok şükür, böön bitiriyoz. Son tefesi, hunlar da gamyonların ardına yazılan yazılar:
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.