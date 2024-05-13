Bilader "Engi gamyonların ardına yazılan yazılara yangınım" deyi bi başladıg, böön beşinci güne girdig. Çok şükür, böön bitiriyoz. Son tefesi, hunlar da gamyonların ardına yazılan yazılar:

- Goyun goçun, yol doçun.

- Gurban edilir goç, yollara yakışır doç.

- Mersedes'den gorgsaadıg, Susurluk'a girmezdig.

- Nesgayfe bile üçü bi arada, ben neci yalınızım?

- Ahiredde iman, yollarda Man.

- Alırsın Ford, olursun lord.

- Guzu gurdun, yol fordun.

- Al Ford'un dizelini, sev köyün gözelini.

- Sarı gızın nazı, Ford'un ara gazı.

- Üç günlüg hayad dediler, 365 günü kinidlediler.

- Dörd tekerim, çog şekerim.

- Adımı avıcına yaz, hatırladıgsıra avıcını yalarsın.

- Ağam sen go, ben içerim. (Benzin deposu)

- Ağır geliyorsa yaşam, Brodvey'e binicen paşam.

- Akıllı ol, gamyoncu ol evlad.

- Al bir Şevrole, get devrile devrile.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- BİDDİ -