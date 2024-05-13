Fenercioğlu İnşaat Alanya'nın gururu

ALANYA'DA son dönemlerin en sıkıntılı sektörü, inşaat sektörü, malumunuz...

Bir dönem altın çağını yaşayan sektör, bugünlerde adeta can çekişiyor...

"İnşaat sektörü" deyip geçmeyin...

Bu sektör, ekonomiye can veren ve çok sayıda sektörün de ayakta kalmasını sağlayan oldukça önemli bir sektör...

Ancak...

Türkiye’de son dönemde konut almak kadar üretmek de iyiden iyiye zorlaştı...

Artan maliyetler, öngörülemeyen piyasa şartları ve alıcı kitlesinin giderek daralması gayrimenkul şirketlerinin yeni yol haritası belirlemesini zorunlu kıldı...

Alanya'da sektörün öncü firmalarının başında, Aycan Fenercioğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Fenercioğlu İnşaat gelir...

Aycan Fenercioğlu, genç, başarılı ve çalışkan bir mühendis...

Sadece bu kadar değil...

Hangi sektör olursa olsun, iş dünyasında geleceği görebilmek ve ona göre planlama yapabilmek de önemli...

Aycan Fenercioğlu, işte bu anlamda da fark yaratmayı bildi...

Gerek Türkiye genelinde, gerekse Alanya'da konut piyasasının sıkışacağını öngördü...

Ve yurtdışına açılmaya karar verdi...

Kuzey Kıbrıs ve İspanya'da projeler başlatıldı...

Sırada Montenegro (Karadağ) ve Dubai gibi, potansiyeli yüksek bölgeler var...

Bazı şirketler, "Bekle gör" pozisyonuna geçerken, Aycan Fenercioğlu beklemeyi tercih etmedi ve yeni adreslere yönelip, yatırımlara yurtdışında devam etmeyi tercih etti...

İyi de yaptı...

Türk şirketlerinin yurtdışında güçlü olmaları çok önemli...

Bu anlamda da Fenercioğlu, yurtdışında Alanya'nın gururu haline geldi...

Sektöre 2023 yılında Alanya'da adım atan Fenercioğlu İnşaat, kısa sürede 53 projeyi tamamladı...

Bu sektörde dikkat çekici bir başarı...



KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ



Fenercioğlu İnşaat'ın gündeminde kentsel dönüşüm projesi de var...

İzmir'in merkezine en yakın ve bir defada yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatmaya hazırlanıyor...

Projenin toplam yatırım tutarı 120 milyon Euro...

Müthiş bir rakam...

Böyle dev projelerin altından kalkmak, başarabilmek her babayiğidin harcı değil...

Kasım 2023’te SPK’dan onay alarak Fenercioğlu Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu kurmayı da başaran Aycan Fenercioğlu, geçekten her anlamda fark yaratmaya devam ediyor...

Yurtiçinde ve yurtdışında imza attğı önemli projeler ile Alanya'nın gururu haline gelen Aycan Fenercioğlu'nu yürekten kutluyorum...

Ve başarılarının devamını diliyorum...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

Marifet iltifata tabidir...

Nokta...