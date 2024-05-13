ÖNCELİKLE elleri öpülesi tüm annelerin, dün kutlanan Anneler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum...

Anneler, her zaman başımızın tacıdır ve çok değerlidir...

İşte bu kıymetli annelerden olan Gülay Akbaba ve Sevgi Öztorun, dün öğle saatlerinde İskele'de buluşarak Anneler Günü'nün keyfini çıkardılar...

Sevgi Öztorun'un biricik kızı Aleyna'nın ve ortak dostları Feray Çalyan'ın da eşlik ettiği buluşmada uzun uzun sohbet eden anneler, duygusal anlar da yaşadılar...

Çay eşliğindeki sohbetten büyük keyif aldığını ifade eden Sevgi Öztorun, " Alanya'da en iyi anlaştığım dostlarımdan birisi de Gülay Akbaba'dır...

Keyifli sohbeti için kendisine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Sevgili Gülay Akbaba ve Sevgi Öztorun'un Anneler Günü'nü tekrar kutluyorum...

Dediğim gibi, anneler her zaman kıymetlidir...

Nokta...