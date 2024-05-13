Ömer Asil ve ekibi büyük keyif veriyor

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet veren Ali Baba Türkü Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...
Alanya sahnelerinin sevilen sanatçısı Ömer Asil'in sahne aldığı Ali Baba Türkü Bar, her akşam büyük ilgi görürken, Ömer Asil, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repertuarı ile fark yaratmaya devam ediyor...
Söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle dinleyenlerini mest eden Ömer Asil, sevenlerine coşkulu ve eğlenceli akşamlar yaşatıyor...
İstisnasız her akşam sahnede olan Ömer Asil, Ali Baba Türkü Bar'ı tercih edenlere teşekkür ederken, "Dostlarımızla bir arada olup, eğlenmek ve coşmak son derece keyif veriyor" ifadelerini kullandı.
Klavyede Yılmaz, klarnette Gökhan gibi usta müzisyenlerin eşlik ettiği Ömer Asil'i dinleyenler ise, büyük keyif aldıklarını vurguladılar...
Nokta...
ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet veren Ali Baba Türkü Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.