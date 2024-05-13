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Ömer Asil ve ekibi büyük keyif veriyor
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet veren Ali Baba Türkü Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...
Alanya sahnelerinin sevilen sanatçısı Ömer Asil'in sahne aldığı Ali Baba Türkü Bar, her akşam büyük ilgi görürken, Ömer Asil, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repertuarı ile fark yaratmaya devam ediyor...
Söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle dinleyenlerini mest eden Ömer Asil, sevenlerine coşkulu ve eğlenceli akşamlar yaşatıyor...
İstisnasız her akşam sahnede olan Ömer Asil, Ali Baba Türkü Bar'ı tercih edenlere teşekkür ederken, "Dostlarımızla bir arada olup, eğlenmek ve coşmak son derece keyif veriyor" ifadelerini kullandı.
Klavyede Yılmaz, klarnette Gökhan gibi usta müzisyenlerin eşlik ettiği Ömer Asil'i dinleyenler ise, büyük keyif aldıklarını vurguladılar...
Nokta...

Ömer Asil ve ekibi büyük keyif veriyor

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