Fatih Uyar Erkekli'yi konuk etti

ALANYA iş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Su Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uyar, çikolata sektörüne de el attı...
Görkemli bir törenle Gazipaşa Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, Deniz Yolu üzerinde hizmete giren Myra Çikolata Evim Chocolate & Kafe'nin açılışına ünlü ve sevilen oyuncu Altan Erkekli de katıldı...
Ünlü sanatçı Altan Erkekli ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Uyar'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu...
Genç ve başarılı girişimci Fatih Uyar'ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum...
Nokta...
ALANYA iş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Su Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uyar, çikolata sektörüne de el attı...
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.