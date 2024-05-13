Fatih Uyar Erkekli'yi konuk etti

ALANYA iş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Su Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uyar, çikolata sektörüne de el attı...

Görkemli bir törenle Gazipaşa Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, Deniz Yolu üzerinde hizmete giren Myra Çikolata Evim Chocolate & Kafe'nin açılışına ünlü ve sevilen oyuncu Altan Erkekli de katıldı...

Ünlü sanatçı Altan Erkekli ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Uyar'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu...

Genç ve başarılı girişimci Fatih Uyar'ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...