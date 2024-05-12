3. Engelsiz Yaşam Kent Festivali üzerine

Geçtiğimiz cumartesi günü etkinlik üzerine etkinlik yaşandı Alanya’mızda…

Ben kendi payıma, hepsi birbirinden anlamlı bu etkinliklere yetişmekte bayağı bir zorlandım.

Yetişip, katılabildiğim etkinliklerin tümünden de çok etkilendim.

Özellikle Alanya Kültür Merkezi'nde bu yıl 3. kez yapılan Engelsiz Yaşam Festivali'nden çok etkilendim.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Halime Ceylan, yaptığı konuşmada,"Alanya Belediyesi olarak farkındalık yaratmak ve engelli bireylerle birlikte olmak için bu festivali düzenledik.

Belediyemizin dışında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımız da bu projenin içerisinde yer aldılar.

Bu festivalle engelli ve engelsiz arkadaşlarımızın bir arada olduğu, kaynaştığı ve birlikte eğlendiği bir etkinlik hedefledik. Gördüğünüz gibi çok keyifli bir gün oldu" dedi.

Gerçekten de keyifli bir gün oldu.

Anne Halime Ceylan’ın mükemmel konuşmasını, engelli oğullarıyla yan yana izledim.

Oğul Ekin Ceylan, öyle hayranlık dolu gözlerle ve heyecanla izledi ki annesini; etkilenmemek mümkün değil.

O gün, o ana dek bilmediğim pek çok şey öğrendim orada.

Ekin’i tanıdım.

Ve çok güzel çocuklarımızı gördüm.

* * *

Halime ve Hürses Ceylan çifti yakın dostlarımdır.

“Güzel insanlar” olarak, bilip, tanıdım onları.

Ama o gün orada gördüm ki; bu güzel insanlar, aynı zamanda da mükemmel anne ve mükemmel baba.

Ve de mükemmel bir aile…

Ve dahası özverili bir çift.

Kendilerini bu özel insanlara adamışlar.

Halime Ceylan dernek başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“…Bazen görmezden geldiğimiz, bazen merhamet eder gibi baktığımız insanlarımızın önü açıldığında neler başarabileceklerine tanık oluyoruz. Özel sporcular, sanatçılar gibi.

Dünya nüfusunun %15’ini, Türkiye nüfusunun %7’sini oluşturan özel ihtiyaçlı insanlarımız var.

Yani Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişi ve ailelerini de işin içine katarsak ülkenin yaklaşık ¼’ü özel gereksinimli bireyler ve ailelerinden oluşuyor.

Bir işitme engelliye sesleri, görme engelliye renkleri anlatamayız, ortopedik engellinin ayakları, kolları olamayız, otizmli bir çocuğun bizi fark etmesini sağlayamayız...

Zihinsel engelli bir çocuğa akıl veremeyiz ancak sevgimizi vererek, hayatı onlara kolaylaştırarak ve diğerleriyle iç içe olmalarını sağlayarak onların bize neler katacağını görebiliriz.

Amacımız özel ihtiyaçlı bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılmaları için her türlü eşitsizliğin ortadan kalktığı, her köşesine erişilebilir, ulaşılabilir ve hayatın daha kolay olduğu bir yaşam şeklini oluşturmak.

Alanya’yı örnek bir engelsiz kent yapmak.

Bu da empati ve dayanışma ile gerçekleştirilebilir.

Burada bulunan herkesin bu duyarlılıkta ve farkındalıkta olduğuna inancım tam.

Ben de bir özel çocuk annesi olarak burada bulunuyorum. Ortak kaygımızın bizden sonra çocuğuma ne olacak düşüncesi olduğunu biliyorum.

Çocuklarımızın mutlu, sevgi dolu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Bu ve benzeri ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK’ların iş birliği ile güzel projeleri gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Alanya, engelsiz kent olma yolunda son 15-20 yıldır önemli mesafeler katetti. Bu hizmetleri büyüterek ve ihtiyaçlar doğrultusunda arttırarak yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Güzel bir etkinlik oldu.

Yüreğine, emeğine sağlık Halime Başkanım…

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