Bilader, engi gamyoncu yazılarına böön de devam ediyoz. Herifler heç durmadan laf üredmişler. Yaz yaz bidmeeyoru mübareg. Ihıcıka böönkü gamyoncu yazıları:

- Hatalarım sitilimdir.

- Ela gözlümün nazına, hasdayım fordun ara gazına.

- Gözlerin gözel emme bagmasını bilmeyorsun.

- Dünya deliganlı olsaadı, yuvarlag olmazdı.

- Böyüyünce tır olucaam.

- Seni uzagdan uzaa hazederim, urufun duymaz.

- Yollar gedişimin, gızlar dönüşümün hasdası.

- İnsanlıg buusa üsdü galsın.

- Iraametli de sollardı.

- Geç dayın gurban olsun.

- Gorna çalma, üyüyom.

- Beni izleme, ben de gayıb oldum.

- Ecelle sözlü, ölümle nişanlıyım.

- Sol şeridler şahıyım, yolların padişahıyım.

- O iş tamam abi.

- Gader mahgumu, radar mahgumu.

- Saadan ged, igdidar olursun.

- Ovada yeşil ot, rampada mavi ford.

- Saddım goç, aldım doç.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- TAA ÖÖRÜ VAR -