Bilader, engi gamyoncu yazılarına böön de devam ediyoz. Herifler heç durmadan laf üredmişler. Yaz yaz bidmeeyoru mübareg. Ihıcıka böönkü gamyoncu yazıları:
- Hatalarım sitilimdir.
- Ela gözlümün nazına, hasdayım fordun ara gazına.
- Gözlerin gözel emme bagmasını bilmeyorsun.
- Dünya deliganlı olsaadı, yuvarlag olmazdı.
- Böyüyünce tır olucaam.
- Seni uzagdan uzaa hazederim, urufun duymaz.
- Yollar gedişimin, gızlar dönüşümün hasdası.
- İnsanlıg buusa üsdü galsın.
- Iraametli de sollardı.
- Geç dayın gurban olsun.
- Gorna çalma, üyüyom.
- Beni izleme, ben de gayıb oldum.
- Ecelle sözlü, ölümle nişanlıyım.
- Sol şeridler şahıyım, yolların padişahıyım.
- O iş tamam abi.
- Gader mahgumu, radar mahgumu.
- Saadan ged, igdidar olursun.
- Ovada yeşil ot, rampada mavi ford.
- Saddım goç, aldım doç.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
- TAA ÖÖRÜ VAR -
Bilader, engi gamyoncu yazılarına böön de devam ediyoz. Herifler heç durmadan laf üredmişler. Yaz yaz bidmeeyoru mübareg. Ihıcıka böönkü gamyoncu yazıları:
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.