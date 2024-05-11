Makale Yazısı-

Saddım goç, aldım doç
Amat Bilir

Amat Bilir

Bilader, engi gamyoncu yazılarına böön de devam ediyoz. Herifler heç durmadan laf üredmişler. Yaz yaz bidmeeyoru mübareg. Ihıcıka böönkü gamyoncu yazıları:
- Hatalarım sitilimdir.
- Ela gözlümün nazına, hasdayım fordun ara gazına.
- Gözlerin gözel emme bagmasını bilmeyorsun.
- Dünya deliganlı olsaadı, yuvarlag olmazdı.
- Böyüyünce tır olucaam.
- Seni uzagdan uzaa hazederim, urufun duymaz.
- Yollar gedişimin, gızlar dönüşümün hasdası.
- İnsanlıg buusa üsdü galsın.
- Iraametli de sollardı.
- Geç dayın gurban olsun.
- Gorna çalma, üyüyom.
- Beni izleme, ben de gayıb oldum.
- Ecelle sözlü, ölümle nişanlıyım.
- Sol şeridler şahıyım, yolların padişahıyım.
- O iş tamam abi.
- Gader mahgumu, radar mahgumu.
- Saadan ged, igdidar olursun.
- Ovada yeşil ot, rampada mavi ford.
- Saddım goç, aldım doç.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
- TAA ÖÖRÜ VAR -

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