Esnafın Dikkati Hayati Önemde

Yaz mevsimiyle birlikte turizm hareketliliği artarken, maalesef sahte para vakalarında da bir artış yaşanıyor. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir'in uyarıları da bu noktada oldukça kritik bir öneme sahip.

Sahte paralar, sadece ekonomik kayıplara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda güveni de zedeler. Bu durumun önüne geçmek için toplumun her kesimi üzerine düşeni yapmalıdır. Özellikle esnafın, sahte para konusunda duyarlı olması büyük bir önem arz ediyor.

Ancak sadece esnafın dikkati yeterli değildir. Toplumun her kesimi, sahte para ile mücadelede işbirliği içinde olmalıdır. Bu konuda yapılan herhangi bir ihbar ya da şüphe durumunda yetkililere başvurulması büyük önem taşır. Zira sahte para ile mücadelede halkın duyarlılığı, suçluların engellenmesinde en etkili silahlardan biridir.

Sahte para vakalarıyla mücadelede esnafın ve toplumun her kesiminin duyarlı olması gerekmektedir. Başkan Özdemir'in uyarıları, bu konuda farkındalık yaratmak adına önemli bir adımdır. Ancak bu mücadelede en önemli rol, hepimizin ortak çabasıyla gerçekleşecektir. Kalın sağlıcakla.