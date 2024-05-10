Alanya'nın Özçelik'ten beklentisi büyük

**

ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, istisnasız herkesin ve her kesimin üzerinde uzlaşabildiği bir isim...

Görevine resmen başlayalı yaklaşık 1 ay oldu...

Bu süre içerisinde, çok konuşulan sahillerdeki büfe yıkımları ile ön plana çıktı...

Görevine öyle hızlı ve etkili başladı ki, bu durum Alanya kamuoyunun beklentilerini bir tık daha yukarı çıkardı...

Alanya Belediyesi'nde hiç kimsenin ayrıcalıklı, torpilli olamayacağı, herkese eşit muamele yapılacağı anlaşıldı...

Şöyle bir örnek vereyim...

Çok sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiye göre, Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, üst düzey bir CHP yöneticisine şöyle demiş…

"Yakandaki CHP rozetini çıkar, Türk Bayrağı'nı tak, öyle gel"…

Üst düzey yöneticinin kim olduğunu da biliyorum ancak şimdilik çarşıyı karıştırmayalım...

Osman Özçelik, böyle bir insan…

Osman Başkan, bugün sabah saatlerinde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olacak...

İsmail Küçükkaya, sevilen, sayılan, değerli bir gazeteci...

Programları izlenme rekorları kırıyor...

Böyle bir programa katılabilmek, Osman Başkan için önemli...

Görev yaptığı bir ayda dikkatleri çekmeyi başarmış ki programa davet edilmiş...

Alanya'nın tanıtımı açısından da değerli bir fırsat...

Diğer taraftan Osman Özçelik'in önümüzdeki hafta içerisinde kendi ekibini oluşturması bekleniyor...

İşte bu aşamadan sonra, Alanya Belediyesi'nde işler çok daha hızlı ilerleyecek...

Geçtiğimiz günlerde, "Şu anda öğrenme aşamasındayız" dedi, Osman Başkan...

Bu sürecin sonuna gelindi artık...

Osman Özçelik'in yardımcılarına önemli yetkiler vermesi de bekleniyor...

"Her şeyi ben yapacağım" havasında değil yani...

Bu bakış açısı da önemli ve değerli...

Son tahlilde, bunları üst üste koyduğumuz zaman Alanya halkının Osman Başkan'dan beklentisi yükseliyor...

Bu beklentileri boşa çıkarmayacağından adım gibi eminim...

Görünen köy kılavuz istemez çünkü...

Nokta...