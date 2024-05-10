Bu vakfa sahip çıkmak görevimiz

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EMŞAV...

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı...

Çok önemli, değerli ve kutsal bir vakıf...

Görev başında malul ya da şehit olan emniyet mensuplarımız, hepimiz için canlarını ortaya koyuyorlar...

Geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmak hepimizin en kutsal görevi...

İşte bu anlamda son derece güzel işlere imza atıyor EMŞAV...

Bu vakfa daha fazla sahip çıkmak, daha çok ve gönülden desteklemek lazım...

Vakfın Akdeniz Bölge Başkanı Abdulkadir Tanrıtanır'ın da her fırsatta vurguladığı gibi...

"Hepimiz şehitlerimiz sayesinde hayattayız ve haklarını asla ödeyemeyiz"...

Alanya halkının her konuda oldukça hayırsever olduğunu çok iyi biliyorum...

Ve bu duyarlılıkları için tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum...

Vazife başında malul olan emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum...

Şehit olan emniyet mensuplarımıza da şükranlarımı sunarken, rahmet diliyorum...

Nokta...