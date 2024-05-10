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İhsan Tunç farkı
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet veren Mektup Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...
Mekanın sevilen sanatçısı İhsan Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı düğün töreni nedeniyle verdiği kısa aradan sonra sahnelere yeniden döndü...
Alanya sahnelerinin sevilen sanatçısı İhsan Tunç'un sahne aldığı Mektup Bar, her akşam büyük ilgi görürken, İhsan Tunç, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repertuarı ile fark yaratmaya devam ediyor...
Söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle dinleyenlerini mest eden İhsan Tunç, sevenlerine coşkulu ve eğlenceli akşamlar yaşatıyor...
İstisnasız her akşam saat 24.00 ile 03.00 arasında sahnede olan İhsan Tunç, Mektup Bar'ı tercih edenlere teşekkür ederken, "Dostlarımızla bir arada olup, eğlenmek ve coşmak son derece keyif veriyor" ifadelerini kullandı.
İhsan Tunç'u dinlemeye gidenler ise, "Yıllardan beri kendisine hayranız, İhsan Tunç'u dinlemek bizler için ayrıcalıktır" dediler...

İhsan Tunç farkı

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