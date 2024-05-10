Alanya'da yaşamak gerçekten keyifli

KONYA'DA yaşayan ancak tam bir Alanya aşığı olduğu için daha çok Alanya'da zaman geçiren Karakız Gülo lakaplı Gülay Akbaba, Alanya'daki yakın dostu Sevgi Öztorun ile iskelede buluşarak yemek yedi...

Sevgi Öztorun'un arkadaşı ve kızının da katıldığı yemekte kadın kadına sohbet ederek yemeğin keyfini çıkardılar...

Alanya'daki dostlarını çok sevdiğini ifade eden Gülay Akbaba, "Değer verdiğim dostlarımdan birisi de Sevgi Öztorun, bana eşlik etttiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Alanya'da yaşamak gerçekten çok keyifli...

Nokta...