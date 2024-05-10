Gamyoncu yazılarına devam

Bilader, vaziyed engi gamyoncu yazıları işi de Kel Aliço'nun pehlivan tefrikasına dönüceg. Emme engi gamyoncu yazıları çog hazedilmiş. "Amat Emmi ille hepisini yaz" deyollar. Onun uçun başlamışıka bitirelim engi işi. Iramedli bobam "Oolum başladıın işi yarım goma" derdi. Ihıcıka öteki gamyoncu yazıları:
- Gönlünde yer yoosa ayagda da gederim.
- Dünya dikenli bi hayad, sevenlerde mi gabahad.
- Alem gaşar olmuş, tosd yapan yok.
- Çorumluyum, mudluyum, yarınımdan umudluyum
- Gırşehirli asdalavisda beybi
- Aşgda hızlı, yolda yavaş, biz Karslıyız argadaş.
- Yan sanayi deel, orcinal Of'lu
- Hatalıısam ödemeli ara, ben açarım.
- Hatalıısam gel suratıma sööle.
- Hatalıısam aramızda galsın
- Hatalıısam idare et.
- Hatalı deelisem de lütüfen aşşadakı numarayı aran.
- Hatalıısam çaarı bırakın, ben soona dönerim.
- Hatalıısam 3131'e mesac atın, Orhan Gencebay'ın 'Hatasız gul olmaz' çalgısı cebinize gelsin.
- Hatalı gullandım, sıkıısa ara.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
- TAA ÖÖRÜ VAR -
Bilader, vaziyed engi gamyoncu yazıları işi de Kel Aliço'nun pehlivan tefrikasına dönüceg. Emme engi gamyoncu yazıları çog hazedilmiş. "Amat Emmi ille hepisini yaz" deyollar. Onun uçun başlamışıka bitirelim engi işi. Iramedli bobam "Oolum başladıın işi yarım goma" derdi. Ihıcıka öteki gamyoncu yazıları:
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.