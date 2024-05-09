Gamyoncu yazılarının öörü

Esgiden beri engi gamyonların ardındaa yazıları okumaya havaslıyım. Engi yazılara yangınım. Bilader, engi gamyoncularda da maşallah laf beledan gazalı gibi. Dün bitiremedig, böön devam ediyoz:
- Alem bana, ben sana hasda.
- Aşıısan vur saza, şüförüsen bas gaza.
- Aşg çekenin, yol gedenin.
- Vıdı vıdı edme, geçiceesen geç.
- Toparlan gülüm gediyoruuz.
- Gurbanda gara goç, rampada gırmızı doç.
- Galbinde yer yoosa bagacda da gederim.
- Darende gürün, sürün Allah'ım sürün.
- Sendeki o bakış, bendeki bu gakış moda oldu.
- İsdersem geçerim emme mazod fiyetlendi.
- Gaz, firen, şanzuman, halım duman.
- Gözellig geçiciise senden neci geçmemiş?
- Aşgda hızlı, yolda yavaşız.
- Biz aşga boba dedig, o bizi yetim godu.
- Mücüde gızlar, bu sene de bekarım.
- Daalarda yeşil ot, yollarda sarı ford.
- Bilmem bu gedişin dönüşü olu mu?
- Sana tapdıım gadar paraya tapsam mültimilyarder olurdum.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
- TAA ÖÖRÜ VAR -
Esgiden beri engi gamyonların ardındaa yazıları okumaya havaslıyım. Engi yazılara yangınım. Bilader, engi gamyoncularda da maşallah laf beledan gazalı gibi. Dün bitiremedig, böön devam ediyoz:
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.