Gamyoncu yazılarının öörü

Esgiden beri engi gamyonların ardındaa yazıları okumaya havaslıyım. Engi yazılara yangınım. Bilader, engi gamyoncularda da maşallah laf beledan gazalı gibi. Dün bitiremedig, böön devam ediyoz:

- Alem bana, ben sana hasda.

- Aşıısan vur saza, şüförüsen bas gaza.

- Aşg çekenin, yol gedenin.

- Vıdı vıdı edme, geçiceesen geç.

- Toparlan gülüm gediyoruuz.

- Gurbanda gara goç, rampada gırmızı doç.

- Galbinde yer yoosa bagacda da gederim.

- Darende gürün, sürün Allah'ım sürün.

- Sendeki o bakış, bendeki bu gakış moda oldu.

- İsdersem geçerim emme mazod fiyetlendi.

- Gaz, firen, şanzuman, halım duman.

- Gözellig geçiciise senden neci geçmemiş?

- Aşgda hızlı, yolda yavaşız.

- Biz aşga boba dedig, o bizi yetim godu.

- Mücüde gızlar, bu sene de bekarım.

- Daalarda yeşil ot, yollarda sarı ford.

- Bilmem bu gedişin dönüşü olu mu?

- Sana tapdıım gadar paraya tapsam mültimilyarder olurdum.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- TAA ÖÖRÜ VAR -