Alanya Belediye Meclisi'nde yaman çelişki

ALANYA Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, dün Belediye Başkanı Osman Özçelik başkanlığında yapıldı...

Toplantının en önemli gündem maddesi, Osman Başkan'ın arsa satışları ile ilgili yetki istemesi oldu...

Önce şunu söyleyeyim...

Osman Başkan, seçimden önce arsa satışı yapmayacağını söylemişti...

Ancak...

Belediyenin içinde bulunduğu durumu görünce başka çıkar yol olmadığını anladı...

Borçların ödenmesi için başka yol yok çünkü...

Osman Başkan, dünkü toplantıda "Oy çokluğu" ile de olsa satış yetkisini aldı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Partili üyeler "Evet" derken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensubu üyeler "Hayır" dedi...

Oysa...

2023 yılının yanlış hatırlamıyorsam ekim ayında yapılan toplantıda aynı yetkiyi dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de istemişti...

O toplantıda yapılan oylamada AK Partili ve MHP'li üyeler "Evet" derken, CHP'li üyeler "Hayır" demiş, İYİ Parti ise çekimser kalmıştı...

Demek ki neymiş...

Siyasette devamlılık yokmuş...

İktidardayken "Doğru" dediğin bir konuya muhalefete düşünce "Hayır" diyebiliyorsun...

"Yaman çelişki" dediğim tam da bu işte...



BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA MI?



Osman Başkan bazı rakamlar verdi...

"Temizlik İşleri'nde 47 aracımız var. Bunun 16 tanesi belediyemizin kasasında para olmadığı için tamir ettirilip hizmete devam ettirilememiş" dedi misal...

Bu durum oldukça ilginç geldi bana doğrusu...

"Nasıl yani, bu kadar mı" dedim kendi kendime...

"Sanayi esnafı Alanya Belediyesi’nden parça parası alamadığı için tamir hizmeti vermiyor" dedi misal...

Güler misin, ağlar mısın bilemedim...

Bunları anlatırken, "Siyaset yapmıyorum" dedi...

Bence de siyaset yapmak değil bu...

Sadece durum tespiti yapmak...

Alanya Belediyesi'nin içinde bulunduğu durumu anlamak ve anlatmak...

Son tahlilde bu manzara karşısında Osman Başkan'ın işi hiç kolay değil...

Dediği gibi, arsa satışının dışında başka çıkar yol yok...

Nokta...