Başkan yardımcılığı için öne çıkan isimler

ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, dün yapılan meclis toplantısında, yönetim kadrosu oluşturma ve yeni görevlendirmeler yapma çalışmalarının yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacağını söyledi...
Başkan yardımcılığı için ön plana çıkan şimdilik 4 isim var...
Murat Levent Koçak...
Hasan Sipahioğlu döneminden tecrübe kazanmış, bilgili, başarılı ve sevilen bir isim...
Nazmi Zavlak...
Alanya'da tüm mahalleleri çok iyi bilen, muhtarlarla iyi ilişkiler kuran, sahaya hakim genç ve başarılı bir isim...
Servet Ünlü...
Alanya'yı bilen, konulara hakim, tecrübeli ve oldukça başarılı bir isim...
Hasan Can Kamburoğlu...
Teknik anlamda oldukça donanımlı, çalışkan ve başarılı bir isim...
Uzun lafın kısası, dört isim de yakışır...
Nokta...
ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, dün yapılan meclis toplantısında, yönetim kadrosu oluşturma ve yeni görevlendirmeler yapma çalışmalarının yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacağını söyledi...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.